ISF U15 Gymnasiade: Final day SCHEDULE

The ISF U15 Gymnasiade Sports Games in Serbia will conclude today.

On the final—seventh—day of the competition, the Azerbaijani team will compete in five sports, Idman.biz reports.

The Azerbaijani teams in judo, boxing, archery, and table tennis will aim to add more medals to Azerbaijan’s collection, while our beach volleyball players will focus on improving their position.

The closing ceremony of the Games will take place at 21:00.

April 12

Beach Volleyball (Zlatibor, TRK Hall)

Boys

9th-16th place playoffs

12:00. Azerbaijan – Iraq

(Ismayıl Alakbarli, Valeh Huseynov, Kanan Babazada)

Archery (Zlatibor, TRK Football Field)

Team Event

Bronze Medal Match

Girls

12:25. Azerbaijan – Turkiye

(Leyla Afandiyeva, Nilufar Aghamammadli, Sona Rustamli)

Boxing (Zlatibor, TRK Hall)

Finals

Boys

40 kg

Babak Abdullayev (Azerbaijan) – Chashu (Romania)

50 kg

Ismayıl Aslanli (Azerbaijan) – Novruzi (Iran)

57 kg

Sabir Rustamov (Azerbaijan) – Ratskyu (Ukraine)

Girls

38 kg

Nasrin Abdullazada (Azerbaijan) – Vasilchenko (Ukraine)

40 kg

Tunca Murshudova (Azerbaijan) – Kalishyuk (Ukraine)

54 kg

Kamala Hasanova (Azerbaijan) – Luo (China)

70 kg

Khumar Jafarli (Azerbaijan) – Bazylyuk (Ukraine)

Table Tennis (Zlatibor, Primary School Dimitrije Tucovic)

Singles

1/16 Finals

Boys

11:30. Onur Guluzade (Azerbaijan) – Carranza Mateo (Argentina)

12:15. Ughur Nazarli (Azerbaijan) – Leonq Kai Hei (Macau)

Judo (Luçani, Sport Hall)

Boys

1/4 Finals

38 kg

Fuad Rahimli (Azerbaijan) – Felipe Teijeira Franca (Brazil)

42 kg

Farid Rzazada (Azerbaijan) – Artem Savka (Ukraine) / Le Mai (Chinese Taipei)

46 kg

Agil Naghiyev (Azerbaijan) – Pedro de Souza Guadalupe (Brazil) / Lucas Alexander Chighvaria (Romania)

Girls

1/4 Finals

57 kg

Maleyka Asadova (Azerbaijan) – Marina de Roca Sales (Brazil) / Altjin Tsolmonbayar (Mongolia)

63 kg

Turkan Mammadli (Azerbaijan) – Maria Aleksenko (Ukraine) / Enkhtuul Otgonbayar (Mongolia)

70 kg

Rahima İsmialiyeva (Azerbaijan) – Anudari Davacargal (Mongolia)

+70 kg

Khadija Guluzada (Azerbaijan) – Erdenesuren Amarsaykhan (Mongolia) / Nomin-erdene Dorjbal (Brazil)

Idman.biz