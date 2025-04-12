ISF U15 Gymnasiade: Final day SCHEDULE

The ISF U15 Gymnasiade Sports Games in Serbia will conclude today.
On the final—seventh—day of the competition, the Azerbaijani team will compete in five sports, Idman.biz reports.
The Azerbaijani teams in judo, boxing, archery, and table tennis will aim to add more medals to Azerbaijan’s collection, while our beach volleyball players will focus on improving their position.
The closing ceremony of the Games will take place at 21:00.
April 12
Beach Volleyball (Zlatibor, TRK Hall)
Boys
9th-16th place playoffs
12:00. Azerbaijan – Iraq
(Ismayıl Alakbarli, Valeh Huseynov, Kanan Babazada)
Archery (Zlatibor, TRK Football Field)
Team Event
Bronze Medal Match
Girls
12:25. Azerbaijan – Turkiye
(Leyla Afandiyeva, Nilufar Aghamammadli, Sona Rustamli)
Boxing (Zlatibor, TRK Hall)
Finals
Boys
40 kg
Babak Abdullayev (Azerbaijan) – Chashu (Romania)
50 kg
Ismayıl Aslanli (Azerbaijan) – Novruzi (Iran)
57 kg
Sabir Rustamov (Azerbaijan) – Ratskyu (Ukraine)
Girls
38 kg
Nasrin Abdullazada (Azerbaijan) – Vasilchenko (Ukraine)
40 kg
Tunca Murshudova (Azerbaijan) – Kalishyuk (Ukraine)
54 kg
Kamala Hasanova (Azerbaijan) – Luo (China)
70 kg
Khumar Jafarli (Azerbaijan) – Bazylyuk (Ukraine)
Table Tennis (Zlatibor, Primary School Dimitrije Tucovic)
Singles
1/16 Finals
Boys
11:30. Onur Guluzade (Azerbaijan) – Carranza Mateo (Argentina)
12:15. Ughur Nazarli (Azerbaijan) – Leonq Kai Hei (Macau)
Judo (Luçani, Sport Hall)
Boys
1/4 Finals
38 kg
Fuad Rahimli (Azerbaijan) – Felipe Teijeira Franca (Brazil)
42 kg
Farid Rzazada (Azerbaijan) – Artem Savka (Ukraine) / Le Mai (Chinese Taipei)
46 kg
Agil Naghiyev (Azerbaijan) – Pedro de Souza Guadalupe (Brazil) / Lucas Alexander Chighvaria (Romania)
Girls
1/4 Finals
57 kg
Maleyka Asadova (Azerbaijan) – Marina de Roca Sales (Brazil) / Altjin Tsolmonbayar (Mongolia)
63 kg
Turkan Mammadli (Azerbaijan) – Maria Aleksenko (Ukraine) / Enkhtuul Otgonbayar (Mongolia)
70 kg
Rahima İsmialiyeva (Azerbaijan) – Anudari Davacargal (Mongolia)
+70 kg
Khadija Guluzada (Azerbaijan) – Erdenesuren Amarsaykhan (Mongolia) / Nomin-erdene Dorjbal (Brazil)
Idman.biz