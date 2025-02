Grand Slam: Azerbaijani judokas’ first opponents revealed - DRAW

The draw for the judo Grand Slam tournament, which will start tomorrow in Baku, has taken place.

Idman.biz reports that the 32 Azerbaijani athletes representing the country have learned their first-round opponents. A total of 258 judokas from 36 countries will compete in the tournament.

Men's Competitions:

60 kg:

Balabay Aghayev – Mendsaikhan Nyamsuren (Mongolia)

Ahmad Yusifov – Anvarjon Ibrohimov (Uzbekistan)

Murad Muradli – Tergelsar Munxjarqal (Mongolia)

66 kg:

Ruslan Pashayev – Winner of Azizbek Ortikov (Uzbekistan) vs. Kanat Seilkhan (Kazakhstan)

Yashar Najafov – Winner of Marcus Auer (Austria) vs. Ivan Chernykh (IJF)

Rashad Elkiyev – Giuseppe De Tullio (Italy)

Elshan Asadov – Zamohshari Bekmurodov (Uzbekistan)

73 kg:

Rashid Mammadaliyev – Angsarbek Gainullin (Kazakhstan)

İbrahim Aliyev – Tatsuki İshihara (Japan)

Vusal Galandarzada – Leonardo Valeriani (Italy)

Gadir Huseynov – Donghyun Bae (South Korea)

81 kg:

Zelim Tckaev – Leonardo Casaglia (Italy)

Omar Rajabli – Arthur Margelidon (Canada)

Maharram Imamverdiyev – Jan Svoboda (Czech Republic)

Suleyman Shukurov – Nace Herkovic (Slovenia)

90 kg:

Tunjay Shamil – Didar Khamza (Kazakhstan)

Ali Qazimammadov – Fabian Kansy (Germany)

100 kg:

Ajdar Baghirov – Caramnob Sagaipov (Lebanon)

Davud Namazli – Niiaz Bilalov (IJF)

+100 kg:

Ushanqi Kokauri – Winner of Movli Borchashvili (Austria) vs. Joao Cesarino (Brazil)

Jamal Feyziyev – Yerassyl Kazhibayev (Kazakhstan)

Ramazan Ahmadov – Ibrahim Tataroghlu (Turkiye)

Kanan Nasibov – Yevheniy Balyevskyy (Ukraine)

Women's Competitions:

48 kg:

Leyla Aliyeva – Giulia Ghiglione (Italy)

Konul Aliyeva – Andrea Stojadinov (Serbia)

Shafaq Hamidova – Jacqueline Springer (Austria)

57 kg:

Fidan Alizada – Jevgenija Gajic (Slovenia)

Fidan Qasimova – Veronica Toniolo (Italy)

63 kg:

Nargiz Haciyeva – Natalia Kropska (Poland)

70 kg:

Sudaba Aghayeva – Shiho Tanaka (Japan)

Gunel Hasanli – Lara Cvetko (Croatia)

+78 kg:

Nigar Suleymanova – Kristina Qoman (Ukraine)

Idman.biz