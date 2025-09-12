12 September 2025
Match schedule for Rounds V and VI of the Misli Premier League announced

Football
News
12 September 2025 17:43
13
The match schedule for the 5th and 6th rounds of the Misli Premier League has been announced.

This information was released by the Professional Football League (PFL), Idman.biz reports.

The 5th round will be held on September 19-21, and the 6th round on September 26-28.

Misli Premier League

5th Round

September 19 (Friday)
16:00 – "Karvan-Yevlakh" vs. "Imishli"
Shamakhi City Stadium

18:30 – "Zira" vs. "Shamakhi"
Zira Sports Complex Stadium

September 20 (Saturday)
17:00 – "Gabala" vs. "Kapaz"
Gabala City Stadium

19:30 – "Sabah" vs. "Turan Tovuz"
Bank Respublika Arena

September 21 (Sunday)
17:00 – "Araz-Nakhchivan" vs. "Qarabag"
Liv Bona Dea Arena

19:30 – "Sumgayit" vs. "Neftchi"
Mehdi Huseynzade Stadium, Sumgayit

6th Round

September 26 (Friday)
15:30 – "Imishli" vs. "Zira"
Guba Olympic Sports Complex Stadium

19:00 – "Qarabag" vs. "Gabala"
Azersun Arena

September 27 (Saturday)
15:30 – "Shamakhi" vs. "Araz-Nakhchivan"
Shamakhi City Stadium

19:00 – "Neftchi" vs. "Karvan-Yevlakh"
Neftchi Arena

September 28 (Sunday)
16:30 – "Turan Tovuz" vs. "Kapaz"
Azersun Arena

19:00 – "Sabah" vs. "Sumgayit"
Bank Respublika Arena

