Match schedule for Rounds V and VI of the Misli Premier League announced

The match schedule for the 5th and 6th rounds of the Misli Premier League has been announced.
This information was released by the Professional Football League (PFL), Idman.biz reports.
The 5th round will be held on September 19-21, and the 6th round on September 26-28.
Misli Premier League
5th Round
September 19 (Friday)
16:00 – "Karvan-Yevlakh" vs. "Imishli"
Shamakhi City Stadium
18:30 – "Zira" vs. "Shamakhi"
Zira Sports Complex Stadium
September 20 (Saturday)
17:00 – "Gabala" vs. "Kapaz"
Gabala City Stadium
19:30 – "Sabah" vs. "Turan Tovuz"
Bank Respublika Arena
September 21 (Sunday)
17:00 – "Araz-Nakhchivan" vs. "Qarabag"
Liv Bona Dea Arena
19:30 – "Sumgayit" vs. "Neftchi"
Mehdi Huseynzade Stadium, Sumgayit
6th Round
September 26 (Friday)
15:30 – "Imishli" vs. "Zira"
Guba Olympic Sports Complex Stadium
19:00 – "Qarabag" vs. "Gabala"
Azersun Arena
September 27 (Saturday)
15:30 – "Shamakhi" vs. "Araz-Nakhchivan"
Shamakhi City Stadium
19:00 – "Neftchi" vs. "Karvan-Yevlakh"
Neftchi Arena
September 28 (Sunday)
16:30 – "Turan Tovuz" vs. "Kapaz"
Azersun Arena
19:00 – "Sabah" vs. "Sumgayit"
Bank Respublika Arena
