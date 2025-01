2025's first assignments for Premier League

The Misli Premier League has revealed the first referee assignments of 2025.

Kamal Umudlu has been appointed to officiate the central match of the round between Neftchi and Sabah, Idman.biz reports. Below are the details for all fixtures in Round 19:

Misli Premier League – Round 19

January 17

19:00 Qarabag – Shamakhi

• Referees: Elchin Masiyev, Parvin Talibov, Asiman Azizli, Farid Hajiyev

• VAR: Nijat Ismayilli

• AVAR: Eyyub Ibrahimov

• Referee Inspector: Babak Guliyev

• Venue: Tofig Bahramov Stadium

January 18

16:00 Zira – Araz-Nakhchivan

• Referees: Aliyar Agayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali, Rashad Ahmadov

• VAR: Javid Jalilov

• AVAR: Shirmamed Mamedov

• Referee Inspector: Anar Salmanov

• Venue: Zira Sports Complex

18:30 Sumgayit – Sabail

• Referees: Ingilab Mammadov, Namik Huseynov, Rahil Ramazanov, Kamran Aliyev

• VAR: Rauf Allahverdiyev

• AVAR: Teymur Teymurov

• Referee Inspector: Ramil Diniyev

• Venue: Mehdi Huseynzada Stadium

January 19

16:00 Kapaz – Turan Tovuz

• Referees: Ravan Hamzazada, Jamil Guliyev, Kamran Bayramov, Ali Aliyev

• VAR: Rauf Jabbarov

• AVAR: Rahman Imami

• Referee Inspector: Asim Khudiyev

• Venue: Tovuz City Stadium

18:30 Neftçi – Sabah

Referees: Kamal Umudlu, Vusal Mammadov, Muslum Aliyev, Akbər Ahmadov

VAR: Tural Gurbanov

AVAR: Zohrab Abbasov

Referee Inspector: Omar Pashayev

Venue: Neftchi Arena

