The selection meeting of the Azerbaijan national team begins

Azerbaijan national team consisting of under-16 football players will have a selection training camp in Baku.

Idman.biz reports that U-16 will train at the Training Center of National Teams from June 18 to 24.

Two groups will participate in the meeting. The first group will train on June 18-20, and the second group on June 22-24.

The list of players who will participate in the first group (June 18-20).

1 Akif Allahverdiyev Sabah 2 Murad Muradov Zire 3 İmran Letifov EFA 4 Ali Novruzzade Gabala 5 Nurlan Melekov Sabail 6 Kamil Hesenov Sabail 7 Abdulla Abdullazade Zire 8 Shahriyar Mehbalıyev Gabala 9 İlyas Talıbzade Turan Tovuz 10 Ali Zeynalov Zire 11 Raul Quluzade Zire 12 Subhan Rzayev Gabala 13 Ulvu Akbarov Gabala 14 Elfaq Huseynov Zire 15 Allahverdi Shirinov Gabala 16 Musa Mustafayev Zire 17 Omer Yusifli Gabala 18 Azer Abıshov Zire 19 Murad Guliyev Araz Nakhchivan 20 Elxan Aliyev Sabail 21 Ali Kichibeyov Turan Tovuz 22 Cavidan Hemidov Sabail 23 Nahid Ramazanov Gabala 24 Farid Cavadlı EFA 25 İlhan Memiyev UGİM Sharur 26 İsmayıl Suleymanov Sabail 27 Abbas Zeynalov EFA 28 Shamkhal Heyderli Zire

Idman.biz