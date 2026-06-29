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Azərbaycan çempionatında rekord sayda iştirakçı qeydə alınıb

Güləş
Xəbərlər
29 İyun 2026 23:50
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Azərbaycan çempionatında rekord sayda iştirakçı qeydə alınıb

Bu gün Avropa Oyunları Parkında (EGP Arena) çimərlik güləşi üzrə U17 Azərbaycan çempionatı keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, yarışda rekord sayda – 131 güləşçi 4 çəkidə çıxış edib.

Əvvəlcə nokaut sistemiylə mübarizəyə start verilib. Daha sonra iştirakçılar qruplara bölünüb və hər qrupda ilk 2 yeri tutanlar növbəti mərhələyə adlayıb. 1/4 final və yarımfinal qarşılaşmalarından sonra medallar uğrunda görüşlər keçirilib.

60 kq

Ömər Zeynalov (Arena)
Əlirza Heybətli (Abşeron)
İlyas Ağazadə (Neftçi)
70 kq

Rəşad Əliyev (UGİM-1)
Omar Dəmirqayayev (Xaçmaz)
Elcan Talıbzadə (İmişli)
80 kq

Ruslan Vəliyev (Neftçi)
Ömər Əliyev (Neftçi)
Yaşar Məmmədov (MOİK)
90 kq

Elvin Hacıquliyev (Xaçmaz)
Elvin Necəfzadə (UGİM-1)
Rail Xalıqov (UGİM-1)
Sabah eyni məkanda çimərlik güləşi üzrə kişilər və U17 qızlar arasında Azərbaycan çempionatı keçiriləcək.

İdman.Biz
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