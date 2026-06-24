Məktəblilərin Olimpiasındada yunan-Roma güləşində ilk çempionlar müəyyənləşib

Elm və Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti və müvafiq idman federasiyalarının dəstəyi ilə ölkədə ilk dəfə keçirilən Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadası davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan Texniki Universitetin idman zalında təşkil edilən yarışın 4-cü günündə yunan-Roma güləşi üzrə 41, 48, 57, 68 və 85 kq-da ümumilikdə 115 idmançı arasında finalçılar müəyyənləşib.
41 kq
Umud Ağəmmədov (UGİM-2) - Hacı Hüseynzadə (Lənkəran)
48 kq
Əli Zülfüqarlı (Şuşa,UGİM) - Paşa Aslan (UGİM-2)
57 kq
Mövlud Mustafayev (ROİL) - Yusif Məmmədov (Balakən)
68 kq
Murad Novruzzadə (UGİM-10) - Yusif Sadıqov (Sumqayıt,Təhsil)
85 kq
Tamerlan Məmmədov (Şəmkir) - İsmayıl Məmmədov (Zəngilan)
Axşam seansında isə yunan-Roma güləşində 38, 44, 52, 62 və 75 kq-da medalçıların adına aydınlıq gəlib:
38 kq
Aqil Abbasov (Masallı)
Əbəlfəz Mehtiyev (Masallı)
Ruslan Fətəliyev (UGİM-2), Böyükağa Qulizadə (Şirvan,Təhsil)
44 kq
Fərid Ağayev (ROİL)
Cahir Əhmədov (Gədəbəy)
Kamran Daşdəmirov (UGİM-10), İmran Bunyatov (UGİM-9)
52 kq
Həsən Bayramlı (ROİL)
Zeyd Süleymanlı (UGİM-2)
Vaqif Qəmbərov (Şəmkir), Nihad Şahbazov (Kürdəmir)
62 kq
İsmayıl Mamedov (Balakən)
Ağakərim Cəfərli (Lənkəran)
Rəsul Abbaszadə (Zəngilan), Cəsur Cavadzadə (UGİM-2)
75 kq
Anar Hüseynli (UGİM-2)
Məhəmmədəli Əliyev (Zəngilan)
Yusif Novruzov (UGİM-10), Abdurrəhman İsayev (Kürdəmir)