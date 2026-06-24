Azərbaycanın deflimpiya üzrə yunan-Roma güləşi millisinin baş məşqçisi müəyyənləşib.
İdman.Biz bu barədə Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinə istinadən bildirir.
Sözügedən vəzifəyə əməkdar məşqçi İslam Cəfərov təyin olunub.
Azərbaycanın deflimpiya üzrə yunan-Roma güləşi millisinin baş məşqçisi müəyyənləşib.
İdman.Biz bu barədə Azərbaycan Deflimpiya Komitəsinə istinadən bildirir.
Sözügedən vəzifəyə əməkdar məşqçi İslam Cəfərov təyin olunub.
38, 44, 52, 62 və 75 kq-da medalçılar məlum olub
Yarışın yekunlarına əsasən, Gəncə-Təhsil-1 komandası 145 xalla birinci yeri tutub
Əjdər Cəfərov güləş aləmində beynəlxalq təcrübəyə malik şəxsdir
Əvvəlcə sərbəst güləş üzrə 41, 48, 57, 68 və 85 kq-da finalçılar müəyyənləşib
Əşrəf Aşırov Dünya Seriyasının üçüncü mərhələsində qızıl, Vüsal Əliyev isə bürünc medala sahib olub
Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir