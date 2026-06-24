24 İyun 2026
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Məktəblilərin Olimpiasındada yunan-Roma güləşində ilk çempionlar müəyyənləşib
19:08
Güləş

Məktəblilərin Olimpiasındada yunan-Roma güləşində ilk çempionlar müəyyənləşib

38, 44, 52, 62 və 75 kq-da medalçılar məlum olub
Məktəblilərin Olimpiasındada sərbəst güləş üzrə yarış başa çatıb
23 İyun 20:42
Güləş

Məktəblilərin Olimpiasındada sərbəst güləş üzrə yarış başa çatıb

Yarışın yekunlarına əsasən, Gəncə-Təhsil-1 komandası 145 xalla birinci yeri tutub
Türkiyə Güləş Federasiyasında azərbaycanlıya vəzifə verilib - FOTO
23 İyun 12:17
Digər

Türkiyə Güləş Federasiyasında azərbaycanlıya vəzifə verilib - FOTO

Əjdər Cəfərov güləş aləmində beynəlxalq təcrübəyə malik şəxsdir
Məktəblilərin olimpiadasında ilk çempionlar bəlli olub
23 İyun 00:53
Güləş

Məktəblilərin olimpiadasında ilk çempionlar bəlli olub

Əvvəlcə sərbəst güləş üzrə 41, 48, 57, 68 və 85 kq-da finalçılar müəyyənləşib
Güləşçilərimiz Batumidə iki medal qazandılar
21 İyun 23:29
Güləş

Güləşçilərimiz Batumidə iki medal qazandılar

Əşrəf Aşırov Dünya Seriyasının üçüncü mərhələsində qızıl, Vüsal Əliyev isə bürünc medala sahib olub
Məktəblilərin olimpiadasında ilk finalçılar bəlli oldu - FOTO
21 İyun 23:21
Güləş

Məktəblilərin olimpiadasında ilk finalçılar bəlli oldu - FOTO

Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında 168 güləşçi mübarizə aparıb

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DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

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DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
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DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb