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Çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

Güləş
Xəbərlər
25 İyun 2026 09:53
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Çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

İyunun 29-30-da çimərlik güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilir ki, yarışın ilk günündə yeniyetmə (U17) oğlanlar arasında qaliblər müəyyənləşəcək. Növbəti gün isə kişilər və yeniyetmə qızlar qum üzərində güclərini sınayacaqlar.

Su İdmanı Sarayı yaxınlığında yerləşən Avropa Oyunları Parkında (EGP Arena) təşkil ediləcək yarışda görüşlər hər gün 10:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, çempionatın təşkilində məqsəd çimərlik güləşi üzrə yığma komandanın heyətini formalaşdırmaqdır.

İdman.Biz
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