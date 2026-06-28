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Taleh Məmmədov: “Məktəblilər Olimpiadasından seçilən güləşçiləri milliyə cəlb edəcəyik”

Güləş
Xəbərlər
28 İyun 2026 19:28
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Taleh Məmmədov: “Məktəblilər Olimpiadasından seçilən güləşçiləri milliyə cəlb edəcəyik”

Yunan-Roma güləşi üzrə U15 milli komandasının böyük məşqçisi Taleh Məmmədov Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasını yüksək qiymətləndirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətinə müsahibəsində məktəblər arasında ilk dəfə təşkil olunan bu yarışın yeniyetmə idmançılar üçün vacib olduğunu bildirib.

“Bildiyiniz kimi, məktəblər arasında belə yarış ilk dəfə təşkil olunur. Bu turnirin keçirilməsinin çox böyük rolu var. Məqsədimiz 15 yaşlı yeniyetmə idmançıları izləmək, potensialı olan və nəticə göstərən güləşçiləri müəyyənləşdirərək yığma komandanın heyətinə cəlb etməkdir”, - deyə Məmmədov söyləyib.

Böyük məşqçisi belə yarışların uşaqların inkişafında mühüm rol oynadığını vurğulayıb:

“Belə yarışlar nə qədər çox keçirilsə, idmançılarımız üçün bir o qədər yaxşıdır. Bu turnirlərdə uşaqlarımız təcrübə qazanır, onların səhvlərini görürük. Növbəti yarışlara qədər həmin səhvləri aradan qaldırmaq üçün çalışırıq. Azərbaycan çempionatında və ölkədən kənardakı turnirlərdə məktəblərin işi də bir qədər asanlaşır”.

T.Məmmədov yarışda qalib gələnlərin motivasiya qazandığını, məğlub olanların isə təcrübə topladığını qeyd edib:

“Bu yarış qalib gələnlər üçün böyük motivasiyadır. Məğlub olanlar üçün isə təcrübədir. Hər şey məğlubiyyətlə bitmir. Əsas odur ki, idmançılarımız belə yarışlarda daha da inkişaf edirlər”.

T.Məmmədov təşkilatçılığa görə təşəkkürünü də bildirib:

“Yarışın yüksək səviyyədə təşkil olunmasında federasiya rəhbərliyinin əməyi göz önündədir. Azərbaycan Güləş Federasiyasına, Təhsil Nazirliyinə və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirəm. Belə yarışların keçirilməsi ölkəmizin idman uğurları üçün böyük fayda verir. Uşaqlarımız gələcəkdə beynəlxalq arenalarda daha ayıq-sayıq və hazırlıqlı mübarizə aparacaqlar”.

İdman.Biz
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