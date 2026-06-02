2 İyun 2026
AZ

“Uzun müddətdir yarışmırdım, ona görə ABŞ-də güləşməyə qərar verdim” - Hacı Əliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Güləş
Xəbərlər
2 İyun 2026 12:00
123
“Uzun müddətdir yarışmırdım, ona görə ABŞ-də güləşməyə qərar verdim” - Hacı Əliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə dəfələrlə Olimpiya Oyunlarının, dünya və Avropa çempionatlarının mükafatçısı olan Hacı Əliyev idman karyerasını başa vurduqdan sonra ilk dəfə rəsmi qarşılaşmaya çıxmağa hazırlaşır. ABŞ-nin peşəkar sərbəst güləş liqası RAF (Real American Freestyle) çərçivəsində idmançı Puerto-Riko təmsilçisi Sebastyan Rivera ilə üz-üzə gələcək.

Hacı Əliyev İdman.Biz-ə açıqlamasında qarşılaşmaya hazırlıq prosesindən danışıb:

“Demək olar ki, iki ildir böyük arenalarda çıxış etmirdim. Böyük bir təşkilatdan dəvət gəldi və bunu qəbul etdim. Hazırda milli komandanın üzvləri ilə birlikdə məşq edirəm. Mən onlara kömək edirəm, onlar da mənə. Düşünürəm ki, hazırlıq səviyyəm yaxşıdır. Amma rəqib çox güclüdür, son Olimpiya Oyunlarının mükafatçısıdır. Daha əvvəl onunla qarşılaşmamışam. Öz tərəfimdən azarkeşlərə maraqlı güləş nümayiş etdirmək üçün əlimdən gələni edəcəyəmə inanıram, bunun öhdəsindən gələcəyəm”.

Əliyev bildirib ki, RAF liqası baxımlılığı ilə ənənəvi güləş yarışlarından fərqlənsə də, qaydalar eyni qalır.

Titullu güləşçi MMA karyerası barədə düşünmədiyini də vurğulayıb:

“Xeyr, MMA barədə düşünmürəm. Döyüş növləri ilə məşğul olmaq istəsəydim, buna çox əvvəl başlamalı idim. Artıq 35 yaşım var. Bu idman növü üçün kifayət qədər böyük yaşdır. Ona görə də hesab edirəm ki, MMA mənim üçün gecdir”.

Qeyd edək ki, Hacı Əliyev ötən gün Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş tədbirdə də iştirak edib. O, bu münasibətlə uşaqları təbrik edib:

“Bütün uşaqları bayram münasibətilə təbrik edirəm. Onlar bizim gələcəyimizdir. Biz həmişə onları qorumalı, müdafiə etməli və çalışmalıyıq ki, uşaqlarımız sağlam böyüsünlər, idmanla məşğul olsunlar”, - deyə H.Əliyev əlavə edib.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Taleh Mamedov: “Yeniyetmə güləşçilərin sağlam böyüməsi üçün əlimizdən gələni edirik”
1 İyun 18:55
Güləş

Taleh Mamedov: “Yeniyetmə güləşçilərin sağlam böyüməsi üçün əlimizdən gələni edirik”

Məşqçi güləşçilərin keçirilən U-15 Avropa Çempionatında çıxışını da şərh edib
Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb
1 İyun 17:50
Güləş

Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb

Siyahıya yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir
Çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasında iki medal qazanıblar
1 İyun 15:13
Güləş

Çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasında iki medal qazanıblar

Yarışda I-S dərəcəli hakim Sədi Quliyev ədaləti qoruyub
“Azərbaycan güləşinin tarixinə düşmək xüsusi qürurdur” – Ülviyyə Musayevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
30 May 17:38
Güləş

“Azərbaycan güləşinin tarixinə düşmək xüsusi qürurdur” – Ülviyyə Musayevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Müsahibimiz təsadüfən güləşə gəlməyib
Azərbaycanın çimərlik güləşi üzrə millisi Avropa çempionu oldu
28 May 00:32
Güləş

Azərbaycanın çimərlik güləşi üzrə millisi Avropa çempionu oldu

U17 Avropa çempionatında iki qızıl və iki gümüş medal qazanıldı
Oyan Nəzəriani: “Bakıda keçiriləcək yarışlar güləşin bu növünə marağı artıracaq”
26 May 20:03
Güləş

Oyan Nəzəriani: “Bakıda keçiriləcək yarışlar güləşin bu növünə marağı artıracaq”

Baş məşqçi Dünya Seriyasının Vyetnamda keçirilən ilk mərhələsində qazanılan nəticələri dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq