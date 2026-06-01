1 İyun 2026
Çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasında iki medal qazanıblar

1 İyun 2026 15:13
Çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasında iki medal qazanıblar

Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Xorvatiyanın Poreç şəhərində keçirilən Dünya Seriyasının ikinci mərhələsində iki medal qazanıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 80 kq-da ölkəmizi təmsil edən iki güləşçi fəxri kürsüyə qalxıb. Sahib Dadaşov gümüş, Vüsal Əliyev isə bürünc medal qazanıb.

İslam İlyasov (+90 kq) dördüncü, Əşrəf Aşırov (90 kq) beşinci, Rübail İbrahimli (70 kq) isə doqquzuncu yeri tutub.

Yarışda I-S dərəcəli hakim Sədi Quliyev ədaləti qoruyub.

