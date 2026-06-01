1 İyun 2026
Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb

1 İyun 2026 17:50
Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb

Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Siyahıya apreldə Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilmiş Avropa çempionatında qızıl medal qazanan yunan-roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir.

Yarışın digər qızıl mükafatçısı, sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili (460 xal) ikinci pillədə qərarlaşıb. Qitə birinciliyində gümüş medal qazanan sərbəst güləşçi Arseniy Djioyev (420 xal) ilk "üçlüy"ü qapayır.

Növbəti sıralarda Zelim Kotsoyev (cüdo, 390 xal), Səidcəmşid Cəfərov (boks, 350 xal), Elcan Hacıyev (cüdo, 340 xal), Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 330 xal), Zelim Tçkayev (cüdo, 320 xal), Ülvü Qənizadə (yunan-Roma güləşi, 300 xal) və Nurəddin Novruzov (sərbəst güləş, 270 xal) yer alıblar.

Qeyd edək ki, may ayında reytinq cədvəli belə olub:

Həsrət Cəfərov (Yunan-Roma güləşi) 480 xal

Giorgi Meşvildişvili (Sərbəst güləş) 460 xal

Arseniy Djioyev (Sərbəst güləş) 420 xal

Zelim Kotsoyev (Cüdo) 390 xal

Elcan Hacıyev (Cüdo) 370 xal

Səidcəmşid Cəfərov (Boks) 350 xal

Murad Əhmədiyev (Yunan-Roma güləşi) 330 xal

Zelim Tçkayev (Cüdo) 320 xal

Ülvü Qənizadə (Yunan-Roma güləşi) 300 xal

Nürəddin Novruzov (Sərbəst güləş) 270 xal

