Taleh Mamedov: “Yeniyetmə güləşçilərin sağlam böyüməsi üçün əlimizdən gələni edirik”

Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Günündə tanınmış keçmiş güləşçi və hazırda 15 yaşadək yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Taleh Məmmədov böyüməkdə olan nəsli təbrik edib.
“Allah bütün uşaqları qorusun. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onlar böyüdükdə dövlət onlara güvənəcək. Onlara həyatda, idmanda, təhsildə və bütün fəaliyyət sahələrində, hansı peşə və ya yolu seçmələrindən asılı olmayaraq uğurlar arzulayıram”, - deyə o, İdman.Biz-ə verdiyi müsahibədə bildirib.
Taleh Məmmədov həmçinin yeni nəsil idmançıların bu gün hansı şərtlər və prinsiplər altında yetişdiyini də bölüşüb:
“Güləş sistemi elə qurulub ki, həm rəhbərlik, həm də məşqçilər tərəfindən həqiqətən etibarlı əllərdədir. 15 yaşadək komandanın baş məşqçisi kimi uşaqlara intizam və nizam-intizam qaydalarını izah etməyə çalışıram. Həmçinin, böyük idmançıların necə formalaşdığını və yetişdirildiyini də izah edirəm. İnanıram ki, bir neçə ildən sonra bu uşaqlar bayrağımızı böyük beynəlxalq arenalarda dalğalandıracaq və ölkəmiz üçün çoxsaylı medallar qazanacaqlar”.
Məşqçi həmçinin idmançılarının bu yaxınlarda keçirilən U-15 Avropa Çempionatında çıxışını da şərh edib. Onun sözlərinə görə, güləşçilər yaxşı çıxış etdilər, baxmayaraq ki, hələ də inkişaf üçün yer var:
“Bəzi məqamlardan razı qaldım, bəzi məqamlardan isə o qədər də yox. Bildiyiniz kimi, bu vəzifəyə bu yaxınlarda təyin olunmuşam. Lakin məşqçilər heyəti ilə birlikdə uşaqlarımızın sağlam böyüməsi, zədəsiz və yaxşı formada olması və sonradan yüksək nəticələr əldə etməsi üçün əlimizdən gələni edirik və daha da çox çalışırıq.
Bu il uşaqlarımız da kifayət qədər yaxşı çıxış etdilər. Onlardan yeddisi medal uğrunda mübarizə apardı və bir çoxu sonda beşinci yeri tutdu. Bununla belə, iki qızıl medal da uğurdur. Əsas məqsədimiz qızıl medal sayımızı artırmaqdır. Ümid edirəm ki, komanda gələn il daha yaxşı çıxış edəcək”.