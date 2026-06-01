1 İyun 2026
AZ

Taleh Mamedov: “Yeniyetmə güləşçilərin sağlam böyüməsi üçün əlimizdən gələni edirik”

Güləş
Xəbərlər
1 İyun 2026 18:55
90
Taleh Mamedov: “Yeniyetmə güləşçilərin sağlam böyüməsi üçün əlimizdən gələni edirik”

Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Günündə tanınmış keçmiş güləşçi və hazırda 15 yaşadək yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Taleh Məmmədov böyüməkdə olan nəsli təbrik edib.

“Allah bütün uşaqları qorusun. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onlar böyüdükdə dövlət onlara güvənəcək. Onlara həyatda, idmanda, təhsildə və bütün fəaliyyət sahələrində, hansı peşə və ya yolu seçmələrindən asılı olmayaraq uğurlar arzulayıram”, - deyə o, İdman.Biz-ə verdiyi müsahibədə bildirib.

Taleh Məmmədov həmçinin yeni nəsil idmançıların bu gün hansı şərtlər və prinsiplər altında yetişdiyini də bölüşüb:

“Güləş sistemi elə qurulub ki, həm rəhbərlik, həm də məşqçilər tərəfindən həqiqətən etibarlı əllərdədir. 15 yaşadək komandanın baş məşqçisi kimi uşaqlara intizam və nizam-intizam qaydalarını izah etməyə çalışıram. Həmçinin, böyük idmançıların necə formalaşdığını və yetişdirildiyini də izah edirəm. İnanıram ki, bir neçə ildən sonra bu uşaqlar bayrağımızı böyük beynəlxalq arenalarda dalğalandıracaq və ölkəmiz üçün çoxsaylı medallar qazanacaqlar”.

Məşqçi həmçinin idmançılarının bu yaxınlarda keçirilən U-15 Avropa Çempionatında çıxışını da şərh edib. Onun sözlərinə görə, güləşçilər yaxşı çıxış etdilər, baxmayaraq ki, hələ də inkişaf üçün yer var:

“Bəzi məqamlardan razı qaldım, bəzi məqamlardan isə o qədər də yox. Bildiyiniz kimi, bu vəzifəyə bu yaxınlarda təyin olunmuşam. Lakin məşqçilər heyəti ilə birlikdə uşaqlarımızın sağlam böyüməsi, zədəsiz və yaxşı formada olması və sonradan yüksək nəticələr əldə etməsi üçün əlimizdən gələni edirik və daha da çox çalışırıq.

Bu il uşaqlarımız da kifayət qədər yaxşı çıxış etdilər. Onlardan yeddisi medal uğrunda mübarizə apardı və bir çoxu sonda beşinci yeri tutdu. Bununla belə, iki qızıl medal da uğurdur. Əsas məqsədimiz qızıl medal sayımızı artırmaqdır. Ümid edirəm ki, komanda gələn il daha yaxşı çıxış edəcək”.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb
17:50
Güləş

Azərbaycan idmançılarının 2026-cı ilin iyun ayı üçün reytinq cədvəli açıqlanıb

Siyahıya yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (480 xal) başçılıq edir
Çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasında iki medal qazanıblar
15:13
Güləş

Çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasında iki medal qazanıblar

Yarışda I-S dərəcəli hakim Sədi Quliyev ədaləti qoruyub
“Azərbaycan güləşinin tarixinə düşmək xüsusi qürurdur” – Ülviyyə Musayevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
30 May 17:38
Güləş

“Azərbaycan güləşinin tarixinə düşmək xüsusi qürurdur” – Ülviyyə Musayevanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Müsahibimiz təsadüfən güləşə gəlməyib
Azərbaycanın çimərlik güləşi üzrə millisi Avropa çempionu oldu
28 May 00:32
Güləş

Azərbaycanın çimərlik güləşi üzrə millisi Avropa çempionu oldu

U17 Avropa çempionatında iki qızıl və iki gümüş medal qazanıldı
Oyan Nəzəriani: “Bakıda keçiriləcək yarışlar güləşin bu növünə marağı artıracaq”
26 May 20:03
Güləş

Oyan Nəzəriani: “Bakıda keçiriləcək yarışlar güləşin bu növünə marağı artıracaq”

Baş məşqçi Dünya Seriyasının Vyetnamda keçirilən ilk mərhələsində qazanılan nəticələri dəyərləndirib
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Xorvatiyada iki beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaqlar
26 May 15:27
Güləş

Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Xorvatiyada iki beynəlxalq turnirdə mübarizə aparacaqlar

Hər iki yarışda Sədi Quliyev ədaləti qoruyacaq

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib