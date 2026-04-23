Məhəmməd Bəna: “Gələcəkdə daha yaxşı nəticələr göstərəcəyik” - İDMAN.BİZ ALBANİYADAN

Azərbaycanın Tiranada keçirilən güləş üzrə Avropa çempionatında komanda hesabında birinci yeri tutması – məşqçilər və federasiya da daxil olmaqla hər kəsin böyük və asan olmayan əməyinin nəticəsidir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Albaniyadan Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə millisinin baş məşqçisi Məhəmməd Bəna deyib.
“Bu qələbə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Komandamız çempion oldu və biz bu nəticəni gözləyirdik. İnşallah, gələcəkdə həm yunan-Roma, həm də sərbəst güləşdə nəticələrimiz daha da yaxşı olacaq”, – deyə o bildirib.
Bəna fərdi yarışların nəticələrindən də razı qaldığını əlavə edib:
"Mən hər bir idmançıdan razıyam. Deyirlər ki, güləş fərdi idman növüdür, amma bu belə deyil: çempion komanda olur. Biz üç bürünc və iki qızıl medal qazandıq. Lakin digər idmançılar da komandaya xal qazandırmasaydı, bu nəticəyə nail ola bilməzdik".