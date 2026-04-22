Həsrət Cəfərov: “Bu qızılımı, tarixi uğurumu qızıma həsr edirəm”

Albaniyanın Tirana şəhərində keçirilən Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) uğurunu şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı hər bir qızıl uğurun arxasında böyük əmək və ciddi səylərin dayandığını qeyd edib.
“Yarışlarda qazanılan qızıl medalların arxasında böyük zəhmət, çalışqanlıq dayanır. Təəssüratlarım həqiqətən çox yaxşıdır. Bu gün çox şadam. Artıq ardıcıl dördüncü qızıl medalımı qazanıram. Həqiqətən, bu qızıl medalların arxasında böyük əmək və səy var. Qızıl qazandıqdan sonra ancaq onun sevincini hiss edirsən və artıq heç bir çətinlik yada düşmür. Yaddaşda, ancaq bu qızıl qalır. Bu qızıl medalımı, bu tarixi uğurumu qızıma həsr edirəm”, - deyə Cəfərov vurğulayıb.
Qeyd edək ki, 67 kq çəki dərəcəsinin final görüşündə Türkiyə təmsilçisi Murat Fıratı 7:5 hesabı ilə məğlub edən Cəfərov Azərbaycan yunan-Roma güləşi tarixində ilk dəfə dördqat Avropa çempionu olub.