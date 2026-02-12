12 Fevral 2026
Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşçilərin mübarizəsində ilk qaliblər müəyyənləşib

12 Fevral 2026 21:56
Gəncədə keçirilən güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı sona yaxınlaşır.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləşdə 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

45 kq
1. Tunar Həsənov (Gəncə, AHİTA)
2. Sərxan Musayev (Qax, ROİL)
3. İbrahim Nazarov (ROİL, Neftçi), Süleyman Şirinov (Gimnaziya)

51 kq
1. İbrahim Həsənov (Gəncə, Mywrestling)
2. Əkbər Əsgərov (Abşeron, Neftçi)
3. Musa Tağıyev (Gəncə, Təhsil-1), Hüseyn Mehrabov (Astara)

60 kq
1. Vahid Məmmədov (Mywrestling)
2. Ruhid İspərov (Lənkəran)
3. Elcan Həsənov (Gimnaziya), Xəzər Səfərli (Siyəzən)

71 kq
1. Tunar Quliyev (Gəncə, Neftçi)
2. Həsən Həsənov (Neftçi)
3. Müslim Buşdiyev (Zaqatala), Ruslan Vəliyev (ROİL)

92 kq
1. Elgün Kərimli (Lənkəran)
2. Fərid İsmayılov (Neftçi, Təhsil)
3. Sabir Məmmədzadə (Təhsil), Möhlət Qasımov (Gimnaziya, Cəlilabad)

İdman.Biz
