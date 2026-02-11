12 Fevral 2026
Qadın güləş millimiz Macarıstanda toplanış keçir

11 Fevral 2026 22:50
Qadın güləş millimiz Macarıstanda toplanış keçir

Qadın güləşi üzrə millimiz Macarıstanda təlim-məşq toplanışına başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, fevralın 9-da Tatabanya şəhərində startı verilən hazırlıq prosesində Macarıstan, Litva, Almaniya, Finlandiya, Yaponiya, Rusiya, Braziliya, Türkiyə, Estoniya, İtaliya və Rumıniyadan olan güləşçilər də iştirak edir.

Əsasən taktiki-texniki çalışmaların üstünlük təşkil etdiyi toplanışda baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov və böyük məşqçi Ağahüseyn Mustafayevin rəhbərliyi altında Əsmər Cankurtaran, Elnurə Məmmədova (hər ikisi 50 kq), Nərgiz Səmədova (53 kq), Jalə Əliyeva (57 kq), Günay Qurbanova (59 kq), Ruzanna Məmmədova (62 kq), Birgül Soltanova (68 kq) və Zəhra Kərimzadə (72 kq) yer alıb.

Hazırlıq prosesi fevralın 21-dək davam edəcək.

