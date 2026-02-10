10 Fevral 2026
U17 Azərbaycan çempionatının ilk medalçıları müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO

Güləş
Xəbərlər
10 Fevral 2026 20:00
U17 Azərbaycan çempionatının ilk medalçıları müəyyənləşib

Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatı davam edir.

İdman.Biz bildirir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşində 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

45 kq
1. Əli Cavadlı (UGİM-2)
2. Kamil Məmmədli (UGİM-2)
3. Fikrət Haqverdiyev (Şuşa UGİM), Polad Gülverdiyev (ROİL)

51 kq
1. Abdurrahman Hüseynli (ROİL, “Neftçi”)
2. Hüseyn Mustafazadə (Neftçi)
3. İlkin Qurbanov (UGİM-5, “Neftçi”), Rahib Əhmədov (Sumqayıt, Təhsil)

60 kq
1. Elmir Çərkəzov (ROİL, “Neftçi”)
2. Vəkil Bəşirov (Sumqayıt, Təhsil)
3. Kənan Məmmədov (UGİM-10), İsmayıl Şahmarov (ROİL)

71 kq
1. Nadir Həsənov (UGİM-2)
2. Əli Məmmədov (Gəncə, “Neftçi”)
3. Hüseyn İsgəndərov (UGİM-2), İbrahim Babayev (Gimnaziya, “Neftçi”)

92 kq
1. Zöhrab Səfərov (Neftçi)
2. Əbəlfəz Fərəcli (Neftçi)
3. İsmayıl Bayramov (UGİM-2), Murad Əliyev (Zəngilan)

Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşində 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

48 kq
Yusif Mirzəyev (Lənkəran) – Ömər Salmanov (MOİK)

55 kq
Qurban Məcnunov (Neftçi) – Elnur Quliyev (Abşeron)

65 kq
Orxan Həbibli (Neftçi) – Nihad Məhərrəmov (UGİM-2)

80 kq
Ruslan Nuriyev (AHİTA) – İsfahan Həsənov (ROİL, “Neftçi”)

110 kq
Emin Baxşəliyev (UGİM-2) – Məhəmməd Mustafayev (Neftçi)

