9 Fevral 2026
Güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatına start verilib - FOTO

Güləş
Xəbərlər
9 Fevral 2026 19:47
Güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatına start verilib

Bu gün yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatına start verilib.

İdman.Biz bildirir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ilk günündə yunan-Roma güləşində 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

45 kq
Əli Cavadlı (UGİM-2) – Kamil Məmmədli (UGİM-2)

51 kq
Abdurrahman Hüseynli (ROİL, “Neftçi”) – Hüseyn Mustafazadə (Neftçi)

60 kq
Elmir Çərkəzov (ROİL, “Neftçi”) – Vəkil Bəşirov (Sumqayıt, Təhsil)

71 kq
Əli Məmmədov (Gəncə, “Neftçi”) – Nadir Həsənov (UGİM-2)

92 kq
Zöhrab Səfərov (Neftçi) – Əbəlfəz Fərəcli (Neftçi)

