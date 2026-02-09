Güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatına start verilib - FOTO

Bu gün yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatına start verilib.
İdman.Biz bildirir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ilk günündə yunan-Roma güləşində 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
45 kq
Əli Cavadlı (UGİM-2) – Kamil Məmmədli (UGİM-2)
51 kq
Abdurrahman Hüseynli (ROİL, “Neftçi”) – Hüseyn Mustafazadə (Neftçi)
60 kq
Elmir Çərkəzov (ROİL, “Neftçi”) – Vəkil Bəşirov (Sumqayıt, Təhsil)
71 kq
Əli Məmmədov (Gəncə, “Neftçi”) – Nadir Həsənov (UGİM-2)
92 kq
Zöhrab Səfərov (Neftçi) – Əbəlfəz Fərəcli (Neftçi)