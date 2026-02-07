7 Fevral 2026
Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır

Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır

Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə 2026-cı ilin ilk reytinq turniri davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda ölkəmizi qadın güləşi üzrə millimiz təmsil edir.

Yarışın ikinci günündə yığmanın 2 üzvü xalça üzərinə çıxıb.

Günay Qurbanova (59 kq) hindistanlı Rajnita Rajnıtaya tam üstünlüklə (16:3) qalib gəlsə də, yarımfinalda amerikalı Alexis Marie Janıaka (0:11) məğlub olub. Həmyerlimiz bürünc medal uğrunda mübarizədə almaniyalı Elena Heike Bruggera (0:7) uduzub.

Birgül Soltanova (68 kq) 1/8 finalda hindistanlı Nisha Nıshaya (1:8) uduzub.

Bu gün isə Nərgiz Səmədova (53 kq), Jalə Əliyeva (57 kq) və Zəhra Kərimzadə (72 kq) mübarizəyə qoşulacaq.

