Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib

5 Fevral 2026
AZ

4 Fevral 2026 22:44
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U20 Azərbaycan çempionatında mübarizə davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşi üzrə 55, 63, 72, 82 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

55 kq

1. Emin Cavadlı (AHİTA)

2. Nicat İsgəndərli (Sumqayıt, Neftçi)

3. Elnar Ziyadov (Neftçi), Xalid Ələsgərov (Sumqayıt, Neftçi)

63 kq

1. Tural Əhmədov (AHİTA)

2. Əmrah Əmrahov (Masallı)

3. Nihat Tağıyev (Göyçay), Mehdi Əsgərli (Göyçay)

72 kq

1. Kamran Rəcəbli (Neftçi)

2. Yusif Əhmədli (DİN, Sabirabad)

3. Səid Nəsirov (Abşeron OİK), Səyyad Nağızadə (DİN, Sabirabad)

82 kq

1. Nicat Yeylaqaliyev (Abşeron, DİN)

2. Zaur Hüseynli (AHİTA)

3. Nurlan İbadzadə (DİN), Emil Həziyev (Sumqayıt-Təhsil)

97 kq

1. Mahir Qurbanlı (Neftçi)

2. Rihad İbrahimli (Sumqayıt, Neftçi)

3. Fuad Hüseynli (AHİTA), İbrahim Məcidov (Göyçay)

İdman.Biz
