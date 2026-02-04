5 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan çempionatında daha beş çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib - FOTO

Güləş
Xəbərlər
4 Fevral 2026 17:40
88
Azərbaycan çempionatında daha beş çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib - FOTO

Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

Gəncə İdman Sarayında keçirilən yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşi üzrə beş çəkidə 60, 67, 77, 87, 130 kq-da mübarizəyə start verilib.

Dörd çəkidə finalçılar müəyyələşib. 87 kq-da isə görüşlər dairəvi sistem üzrə keçirilib. Bu çəkilərdə həlledici görüşlər sabah keçiriləcək.

60 kq

Maksut Cankurtaran (AHİTA) - Nihat Bəhmənov (UGİM-10)

67 kq

Roman Kərimov (DİN) - Murad Əliyev (AHİTA)

77 kq

Cavad Məmmədov (Neftçi) - Cavidan Nehmətov (AHİTA)

130 kq

Museyi Kazim Hüseyn (DİN) - Əli Bayramov (Sumqayıt-Təhsil)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın qadın güləşçiləri 2026-cı ildə ilk yarışlarına çıxacaqlar
4 Fevral 23:15
Güləş

Azərbaycanın qadın güləşçiləri 2026-cı ildə ilk yarışlarına çıxacaqlar

Azərbaycanın qadın güləşçiləri Xorvatiyada reytinq turnirində iştirak edirlər
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib
4 Fevral 22:44
Güləş

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib

Yarış Gəncə İdman Sarayında keçirilir
Azərbaycanın güləş üzrə dünya çempionu əməliyyat olunub - VİDEO
4 Fevral 11:24
Güləş

Azərbaycanın güləş üzrə dünya çempionu əməliyyat olunub - VİDEO

Millimizin üzvü bərpa prosesinə başlayır
U-20 Azərbaycan çempionatında ilk günün finalçıları müəyyənləşib - FOTO
3 Fevral 19:08
Güləş

U-20 Azərbaycan çempionatında ilk günün finalçıları müəyyənləşib - FOTO

U-20 Azərbaycan çempionatı fevralın 7-dək davam edəcək
Azərbaycan güləşçiləri Göygöldə növbəti təlim-məşq toplanışına start veriblər
30 Yanvar 17:54
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri Göygöldə növbəti təlim-məşq toplanışına start veriblər

Bu gün startı verilən hazırlıq prosesi fevralın 8-dək davam edəcək
“Arsenal”ın Çempionlar Liqasında göstərdikləri sadəcə fantastikadır!” - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
30 Yanvar 17:15
Güləş

“Arsenal”ın Çempionlar Liqasında göstərdikləri sadəcə fantastikadır!” - Qurban Qurbanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Məşhur güləşçi London klubunun azarkeşi imiş

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq