Azərbaycan çempionatında daha beş çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib - FOTO

Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.
Gəncə İdman Sarayında keçirilən yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşi üzrə beş çəkidə 60, 67, 77, 87, 130 kq-da mübarizəyə start verilib.
Dörd çəkidə finalçılar müəyyələşib. 87 kq-da isə görüşlər dairəvi sistem üzrə keçirilib. Bu çəkilərdə həlledici görüşlər sabah keçiriləcək.
60 kq
Maksut Cankurtaran (AHİTA) - Nihat Bəhmənov (UGİM-10)
67 kq
Roman Kərimov (DİN) - Murad Əliyev (AHİTA)
77 kq
Cavad Məmmədov (Neftçi) - Cavidan Nehmətov (AHİTA)
130 kq
Museyi Kazim Hüseyn (DİN) - Əli Bayramov (Sumqayıt-Təhsil)