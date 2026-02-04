5 Fevral 2026
Azərbaycanın qadın güləşçiləri 2026-cı ildə ilk yarışlarına çıxacaqlar

4 Fevral 2026 23:15
144
Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə 2026-cı ilin ilk reytinq turnirinə start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Zaqreb Open” yarışında Azərbaycanın qadınlardan ibarət güləş millisi də çıxış edir.

Baş məşqçi əvəzi Toğrul Əsgərov və böyük məşqçi Ağahüseyn Mustafayevin rəhbərliyi altında Əsmər Cankurtaran, Elnurə Məmmədova (hər ikisi 50 kq), Nərgiz Səmədova (53 kq), Jalə Əliyeva (57 kq), Günay Qurbanova (59 kq), Birgül Soltanova (68 kq) və Zəhra Kərimzadə (72 kq) ölkəmizi təmsil edirlər.

Turnirdə I dərəcəli hakim Əli Babayev də ədalət təmsilçiləri arasında yer alıb.

