Gənclər arasında yunan-Roma güləşü üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

Yunan-Roma güləşi üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə yunan-Roma güləşində 60, 67, 77, 87 və 130 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
Medalçıların siyahısı belədir:
60 kq
1. Maksut Cankurtaran (AHİTA)
2. Nihat Bəhmənov (UGİM-10)
3. Ayxan Əsədli (AHİTA), Nihad İsmayılzadə (MOİK)
67 kq
1. Murad Əliyev (AHİTA)
2. Roman Kərimov (DİN)
3. Orxan Əliyev (Şəmkir), Saleh İbrahimov (Şuşa, UGİM)
77 kq
1. Cavad Məmmədov (Neftçi)
2. Cavidan Nehmətov (AHİTA)
3. İslam Sultanov (DİN), Akif Nəcəfli (Sumqayıt, "Neftçi")
87 kq
1. Orxan Hacıyev (AHİTA)
2. Abdulla Həsənov (AHİTA)
3. Emil Abbasov (Neftçi)
130 kq
1. Museyi Kazım Hüseyn (DİN)
2. Əli Bayramov (Sumqayıt-Təhsil)
3. Elməddin Rzayev (AHİTA)