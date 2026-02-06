7 Fevral 2026
Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

Güləş
Xəbərlər
6 Fevral 2026 23:32
Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib

Güləş üzrə U20 Azərbaycan çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləşdə 57, 65, 74, 86 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

Qalib və mükafatçıları təqdim edirik:

57 kq

1. Muhəmməd İsmayılov (Neftçi)

2. Sədrəddin Həsənov (FHN)

3. Hüseyn Hüseynov (Neftçi), Fəqan Allahverdiyev (Sumqayıt, Təhsil)

65 kq

1. Bəşir Verdiyev (Neftçi)

2. Ağa Qasımov (Neftçi)

3. Hüseyn İsmayılov ("Neftçi", AHİTA), Fərid Ağasızadə (Mywrestling)

74 kq

1. Nurlan Ağazadə (Neftçi)

2. İsmayıl Rəhimli (Neftçi)

3. Nihad Abasov (Mywrestling), Heydərəli Saidov (Neftçi)

86 kq

1. Məhəmməd Abbaszadə (Neftçi)

2. Qəzənfər Kazımlı (Təhsil)

3. Nurlan Kərimov (DİN), Vüqar Hümbətov (Neftçi)

97 kq

1. Fərhad Süleymanlı (Neftçi)

2. Ayxan İmanov (Təhsil)

3. Samuray Ələkbərov (Abşeron), Tapdıq Quliyev (Şəmkir)

Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə mübarizələrə yekun vurulub.

20:29

Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləş üzrə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

61 kq
Camal Abbasov (Neftçi, Gəncə) – Məhəmmədəli Əlizadə (İmişli)

70 kq
Hacı Kərimov (Neftçi) – Sadiq Hüseynov (Neftçi)

79 kq
Elcan İsmayılzadə (Neftçi) – Əli Hacıyev (AİJA)

92 kq
Hüseyn Məmmədtağızadə (Neftçi) – İsmayıl Əsədli (Gəncə, Təhsil-1)

125 kq
Muxamad Qantemirov (AGF) – Yusif Dursunov (Neftçi)

İdman.Biz
