7 Fevral 2026
AZ

Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB

Güləş
Xəbərlər
7 Fevral 2026 21:36
195
Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın sonuncu – beşinci günündə sərbəst güləşdə 61, 70, 79, 92 və 125 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

Bununla da sərbəst güləş üzrə yarışa yekun vurulub.

Qeyd edək ki, çempionatın ən yaxşı hakimi Vüqar Şükürov seçilərək xüsusi mükafatla təltif edilib.

61 kq
Camal Abbasov (Neftçi, Gəncə)
Məhəmmədəli Əlizadə (İmişli)
Cəbrayıl Verdiyev (Gəncə, AHİTA), Nicat Həsənov (AİJA)

70 kq
Hacı Kərimov (Neftçi)
Sadiq Hüseynov (Neftçi)
İsa Yusibov (Neftçi), Kamal Məmmədov (Neftçi)

79 kq
Elcan İsmayılzadə (Neftçi)
Əli Hacıyev (AİJA)
Ülfət Məmmədov (Mywrestling), Şeyxəli Babazadə (DİN)

92 kq
Hüseyn Məmmədtağızadə (Neftçi)
İsmayıl Əsədli (Gəncə, Təhsil-1)
Əlim Əlimov (DİN), Nicat Qurbanov (Lokomativ)

125 kq
Yusif Dursunov (Neftçi)
Muxamad Qantemirov (AGF)
İsmayıl Kərimov (Neftçi)

17:49

Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatının qalibi müəyyən olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, 61 kq çıxış edən Camal Abbasov final görüşündə Məhəmmədəli Əlizadəyə tam üstünlüklə (10:0) qalib gələrək U-20 Azərbaycan çempionu olub.

Qeyd edək ki, yarış Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır
17:57
Güləş

Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır

Yarışın ikinci günündə yığmanın 2 üzvü xalça üzərinə çıxıb
Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib
6 Fevral 23:32
Güləş

Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

57, 65, 74, 86 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib
Gənclər arasında yunan-Roma güləşü üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
5 Fevral 22:20
Güləş

Gənclər arasında yunan-Roma güləşü üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə 60, 67, 77, 87 və 130 kq-da medalçılar müəyyənləşib
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ilk finalçılar məlum olub
5 Fevral 20:34
Güləş

Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan çempionatında ilk finalçılar məlum olub - FOTO

Yarış Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub
Azərbaycanın qadın güləşçiləri 2026-cı ildə ilk yarışlarına çıxacaqlar
4 Fevral 23:15
Güləş

Azərbaycanın qadın güləşçiləri 2026-cı ildə ilk yarışlarına çıxacaqlar

Azərbaycanın qadın güləşçiləri Xorvatiyada reytinq turnirində iştirak edirlər
Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib
4 Fevral 22:44
Güləş

Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib

Yarış Gəncə İdman Sarayında keçirilir

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi