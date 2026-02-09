9 Fevral 2026
AZ

Naxçıvan təmsilçiləri Türkiyədəki güləş festivalında uğurla mübarizə aparıblar - FOTO

Güləş
Xəbərlər
9 Fevral 2026 17:37
97
Naxçıvan təmsilçiləri Türkiyədəki güləş festivalında uğurla mübarizə aparıblar - FOTO

Naxçıvan güləşçiləri Türkiyədə keçirilən “Veliköy Qarüstü Qaraqucaq Güləşi Festivalı”nda uğurla çıxış ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda Azərbaycan və Gürcüstanla yanaşı, Türkiyənin Ərzurum, Amasya, İstanbul, Tokat, Samsun və Artvin vilayətlərindən 12 kateqoriya üzrə ümumilikdə 149 idmançı mübarizə aparıb.

Qarşılaşmalar qarla örtülü meydançada keçirilib.

Azərbaycanı yarışda Naxçıvan Şəhər Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin məşqçi-müəllimi Hikmət Hüseynovun rəhbərliyi ilə “Naxçıvan” komandasının 6 idmançısı təmsil edib. Təmsilçilərimiz festivalda 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar.

Uşaqların yarışında Murad Hacızadə (35 kq) qızıl çempion olub. Rüzgar Məmmədov eyni yaş qrupu və çəkidə üçüncü yeri tutub. Böyüklərin yarışında Hüseyn Rzayev (85 kq) gümüş medala sahib çıxıb. Murad Quliyev (70 kq), Qoca Əhmədov (90 kq) və Kəramət Xudiyev (90 kq) isə yarışı bürünc medalla tamamlayıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatına start verilib
19:47
Güləş

Güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatına start verilib - FOTO

Çempionat Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub
Gəncədə ölkə çempionları müəyyənləşdi - FOTO
00:50
Güləş

Gəncədə ölkə çempionları müəyyənləşdi - FOTO

Yeniyetmə qız güləşçilər müxtəlif çəki dərəcələrində mübarizə apardılar
Azərbaycan sumo tarixində ilk - FOTO
8 Fevral 22:03
Güləş

Azərbaycan sumo tarixində ilk - FOTO

Hüseyn Ağayev Tokioda mötəbər turnirdə ölkəni təmsil etdi
Kərimzadə Zaqrebdə medal qazandı
8 Fevral 12:15
Güləş

Kərimzadə Zaqrebdə medal qazandı

Millimizin üzvü reytinq turnirini bürünclə başa vurdu
Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
7 Fevral 21:36
Güləş

Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB

Yarış Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub
Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır
7 Fevral 17:57
Güləş

Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır

Yarışın ikinci günündə yığmanın 2 üzvü xalça üzərinə çıxıb

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü