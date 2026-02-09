Gəncədə ölkə çempionları müəyyənləşdi - FOTO

Gəncə İdman Sarayında qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin Azərbaycan çempionatı keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda U-15 və U-17 yaş qruplarında qaliblər müəyyənləşib.
U15 yaş qrupu
Qızıl medalçılar:
33 kq – Ülviyyə Musayeva (Gəncə, Təhsil-1)
36 kq – Gülay Xasməmmədova (Abşeron, Mywrestling)
39 kq – Nərgiz Cəfərzadə (Gəncə)
42 kq – Leyla Əsgərova (Gəncə, Təhsil-1)
46 kq – Mədinə Kərimova (Gəncə)
50 kq – Günel Kərimli (Abşeron, Mywrestling)
58 kq – Zərifə Alızadə (ROİL)
62 kq – Aylin Həsənli (Astara)
66 kq – Fatimə Qayqiyeva (AİJA)
Gümüş medalçılar:
33 kq – Ayla Məmmədzadə (AHİTA)
36 kq – Sara Kərimova (AHİTA)
39 kq – İradə Çeredelina (AHİTA)
42 kq – Məryəm İsmayılova (ROİL, Astara)
46 kq – Vəfa Orucova (Müşviqabad)
50 kq – Məryəm Hacıyeva (Neftçi)
58 kq – Yağmur Səmidova (Abşeron)
62 kq – Ruqəyyə Mərdiyeva (AHİTA)
Bürünc medalçılar:
33 kq – Zəhra Aslanlı (Abşeron)
36 kq – Tamara Rəcəbova (Yevlax, UGİM-5)
42 kq – Məryəm Nəhmətzadə (Astara)
46 kq – Tunay Nəhmətzadə (Astara), Yağmur Məlikli (Abşeron, Mywrestling)
50 kq – Gülbacı Cavadova (Astara), Aişə Cabbarova (Sumqayıt)
58 kq – Zəhra Mustafazadə (UGİM-5)
U17 yaş qrupu
Qızıl medalçılar:
40 kq – Gülxanım Şirinova (Gəncə)
46 kq – Nuray Cəfərli (ROİL, Astara)
49 kq – Xədicə Qurbanzadə (Müşviqabad)
53 kq – Fatimə Bayramova (UGİM-2)
57 kq – Məryəm Əmrəli (Abşeron)
61 kq – Suramirac Abbassoy (Müşviqabad)
65 kq – Nuray Həsənli (Abşeron, Mywrestling)
69 kq – Simurə Abdullayeva (Abşeron)
Gümüş medalçılar:
40 kq – Nərgiz Ədilova (Göyçay)
49 kq – Nəzrin Əhmədli (Müşviqabad)
53 kq – Aynur Nadirli (Qax)
57 kq – Ülviyyə Musayeva (AHİTA, Neftçi)
61 kq – Fidan Babayeva (Abşeron, Mywrestling)
65 kq – Mədinə Qasımova (Neftçi)
69 kq – Ayla Turabova (Abşeron)
Bürünc medalçılar:
49 kq – Səbinə Mikayılova (Mywrestling)
53 kq – Aylin Güləhmədli (Neftçi)
57 kq – Qaratel Quliyeva (Gəncə)
61 kq – Rəna Nuriyeva (AİJA)
Beləliklə, iki yaş qrupu üzrə keçirilən ölkə çempionatı yeni istedadların üzə çıxması ilə yadda qalıb.