9 Fevral 2026
AZ

Gəncədə ölkə çempionları müəyyənləşdi - FOTO

Güləş
Xəbərlər
9 Fevral 2026 00:50
132
Gəncədə ölkə çempionları müəyyənləşdi - FOTO

Gəncə İdman Sarayında qadın güləşi üzrə yeniyetmələrin Azərbaycan çempionatı keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda U-15 və U-17 yaş qruplarında qaliblər müəyyənləşib.

U15 yaş qrupu
Qızıl medalçılar:
33 kq – Ülviyyə Musayeva (Gəncə, Təhsil-1)
36 kq – Gülay Xasməmmədova (Abşeron, Mywrestling)
39 kq – Nərgiz Cəfərzadə (Gəncə)
42 kq – Leyla Əsgərova (Gəncə, Təhsil-1)
46 kq – Mədinə Kərimova (Gəncə)
50 kq – Günel Kərimli (Abşeron, Mywrestling)
58 kq – Zərifə Alızadə (ROİL)
62 kq – Aylin Həsənli (Astara)
66 kq – Fatimə Qayqiyeva (AİJA)

Gümüş medalçılar:
33 kq – Ayla Məmmədzadə (AHİTA)
36 kq – Sara Kərimova (AHİTA)
39 kq – İradə Çeredelina (AHİTA)
42 kq – Məryəm İsmayılova (ROİL, Astara)
46 kq – Vəfa Orucova (Müşviqabad)
50 kq – Məryəm Hacıyeva (Neftçi)
58 kq – Yağmur Səmidova (Abşeron)
62 kq – Ruqəyyə Mərdiyeva (AHİTA)

Bürünc medalçılar:
33 kq – Zəhra Aslanlı (Abşeron)
36 kq – Tamara Rəcəbova (Yevlax, UGİM-5)
42 kq – Məryəm Nəhmətzadə (Astara)
46 kq – Tunay Nəhmətzadə (Astara), Yağmur Məlikli (Abşeron, Mywrestling)
50 kq – Gülbacı Cavadova (Astara), Aişə Cabbarova (Sumqayıt)
58 kq – Zəhra Mustafazadə (UGİM-5)

U17 yaş qrupu
Qızıl medalçılar:
40 kq – Gülxanım Şirinova (Gəncə)
46 kq – Nuray Cəfərli (ROİL, Astara)
49 kq – Xədicə Qurbanzadə (Müşviqabad)
53 kq – Fatimə Bayramova (UGİM-2)
57 kq – Məryəm Əmrəli (Abşeron)
61 kq – Suramirac Abbassoy (Müşviqabad)
65 kq – Nuray Həsənli (Abşeron, Mywrestling)
69 kq – Simurə Abdullayeva (Abşeron)

Gümüş medalçılar:
40 kq – Nərgiz Ədilova (Göyçay)
49 kq – Nəzrin Əhmədli (Müşviqabad)
53 kq – Aynur Nadirli (Qax)
57 kq – Ülviyyə Musayeva (AHİTA, Neftçi)
61 kq – Fidan Babayeva (Abşeron, Mywrestling)
65 kq – Mədinə Qasımova (Neftçi)
69 kq – Ayla Turabova (Abşeron)

Bürünc medalçılar:
49 kq – Səbinə Mikayılova (Mywrestling)
53 kq – Aylin Güləhmədli (Neftçi)
57 kq – Qaratel Quliyeva (Gəncə)
61 kq – Rəna Nuriyeva (AİJA)

Beləliklə, iki yaş qrupu üzrə keçirilən ölkə çempionatı yeni istedadların üzə çıxması ilə yadda qalıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan sumo tarixində ilk - FOTO
8 Fevral 22:03
Güləş

Azərbaycan sumo tarixində ilk - FOTO

Hüseyn Ağayev Tokioda mötəbər turnirdə ölkəni təmsil etdi
Kərimzadə Zaqrebdə medal qazandı
8 Fevral 12:15
Güləş

Kərimzadə Zaqrebdə medal qazandı

Millimizin üzvü reytinq turnirini bürünclə başa vurdu
Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
7 Fevral 21:36
Güləş

Güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB

Yarış Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub
Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır
7 Fevral 17:57
Güləş

Zaqrebdə qadın güləşi turnirində millimiz mübarizə aparır

Yarışın ikinci günündə yığmanın 2 üzvü xalça üzərinə çıxıb
Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib
6 Fevral 23:32
Güləş

Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib - YENİLƏNİB

57, 65, 74, 86 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib
Gənclər arasında yunan-Roma güləşü üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub
5 Fevral 22:20
Güləş

Gənclər arasında yunan-Roma güləşü üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub

Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə 60, 67, 77, 87 və 130 kq-da medalçılar müəyyənləşib

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü