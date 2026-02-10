10 Fevral 2026
Zəhra Kərimzadə: “Növbəti yarışlarda bürünc medalı qızılla əvəz edərəm”

10 Fevral 2026 21:13
Zəhra Kərimzadə: “Növbəti yarışlarda bürünc medalı qızılla əvəz edərəm”

Ötən həftə Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən reytinq turnirində ölkəmizi qadın güləşi üzrə millimiz təmsil edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 2024-cü ildə yeniyetmələr dünya və Avropa üçüncüsü olan Zəhra Kərimzadə ilk dəfə böyüklər arasında fəxri kürsüyə qalxıb.

18 yaşlı güləşçimiz 72 kq-da bürünc medal qazanıb. 1/4 finalda olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa çempionu Buse Tosuna 0:2 hesabıyla məğlub olan Kərimzadə üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada gənclər arasında dünya və böyüklər arasında Asiya çempionu Mahiro Yoşitakeyə (4:1) qalib gəlib.

Gənc güləşçi yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

“Böyüklər arasında keçirilən reytinq turnirində bürünc medal qazandığım üçün çox sevincli və qürurluyam. İlk görüşdə türkiyəli olimpiya mükafatçısı Buse Tosunla qarşılaşdım. Məğlub olsam da, ruhdan düşmədim. Bürünc medal uğrunda Yaponiya təmsilçisiylə güləşdim. Titullu rəqiblə qarşılaşacağımı bilirdim.

Məşqçilərimiz məni psixoloji və taktiki cəhətdən görüşə yüksək səviyyədə hazırladı. Onların verdiyi motivasiya nəticəsində qarşılaşmaya tam hazır oldum. Mübarizəmiz gərgin keçdi. Sona kimi güləşdim və qalib oldum. Üzərimdə əziyyəti olan baş məşqçimizə, federasiyamıza və şəxsi məşqçimə təşəkkür edirəm. İnşallah, növbəti yarışlarda bürünc medalı qızıl medalla əvəz edərəm”, - Kərimzadə deyib.

İdman.Biz
