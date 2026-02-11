U-17 Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşçilərinin yarışına yekun vurulub - YENİLƏNİB

Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatı davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə yunan-Roma güləşində 48, 55, 65, 80 və 110 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
Bununla da ölkə birinciliyində yunan-Roma güləşçilərinin yarışına yekun vurulub.
48 kq
1. Ömər Salmanov (MOİK)
2. Yusif Mirzəyev (Lənkəran, "Sparta")
3. Ümid Babayev (Gimnaziya, Kürdəmir), Hüseyn Hüseynzadə (Zəngilan)
55 kq
1. Qurban Məcnunov (Neftçi)
2. Elnur Quliyev (Abşeron)
3. Amin Məmmədov (UGİM-5, "Neftçi"), Elmir Abbasov (UGİM-2)
65 kq
1. Orxan Həbibli (Neftçi)
2. Nihad Məhərrəmov (UGİM-2)
3. Murad Pirimov (Zəngilan), Hüseyn Vəlizadə (Sumqayıt, Gimnaziya)
80 kq
1. Ruslan Nuriyev (AHİTA)
2. İsfahan Həsənov (ROİL, "Neftçi")
3. Yaşar Məmmədov (MOİK), Zəka Yusubov (Lənkəran, "Sparta")
110 kq
1. Emin Baxşəliyev (UGİM-2)
2. Məhəmməd Mustafayev (Neftçi)
3. Manaf Məmmədli (Zəngilan), Rauf Mütəllimov (Sumqayıt, Təhsil)
19:45
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U17 Azərbaycan çempionatı davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın üçüncü günündə sərbəst güləşdə 45, 51, 60, 71 və 92 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
45 kq
Sərxan Musayev (Qax, ROİL) – Tunar Həsənov (Gəncə, AHİTA)
51 kq
İbrahim Həsənov (Gəncə, “Mywrestling”) – Əkbər Əsgərov (Abşeron,”Neftçi”)
60 kq
Ruhid İspərov (Lənkəran) – Vahid Məmmədov (Mywrestling)
71 kq
Həsən Həsənov (Gəncə, “Neftçi”) – Tunar Quliyev (Gəncə, “Neftçi”)
92 kq
Elgün Kərimli (Lənkəran) – Fərid İsmayılov (Neftçi)