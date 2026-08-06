“Arsenal”dan Vinisiusa fantastik təklif: 47 milyon maaş

İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi “Arsenal” İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının braziliyalı cinah hücumçusu Vinisius Junioru heyətinə qatmaq istəyir.
İdman.Biz xəbər verir ki, London klubu 26 yaşlı futbolçuya mövsümə 24 milyon avro (47 milyon AZN) xalis maaş təklif edib.
“Arsenal” eyni zamanda Vinisiusa imic hüquqlarından əldə olunan gəlirin 100 faizini verməyə hazırdır.
“Real Madrid” rəhbərliyi İngiltərə klubunun futbolçuya ciddi maraq göstərdiyindən xəbərdardır. Bu səbəbdən Vinisiusun nümayəndələri ilə avqustun 5-də keçirilən görüşün onun gələcəyi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığı bildirilir.
Tərəflər yeni müqavilənin maliyyə şərtləri ilə bağlı hələ razılığa gələ bilməyiblər. Vinisiusun “Real Madrid”də qalmağa üstünlük verdiyi, lakin danışıqlar nəticəsiz başa çatacağı halda “Arsenal”ın təklifini nəzərdən keçirəcəyi vurğulanır.
Qeyd edək ki, braziliyalı hücumçu 2025/2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 21 qol vurub.