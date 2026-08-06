Messidən möhtəşəm dönüş - bir hissədə iki qol və assist - VİDEO

ABŞ-nin “İnter Mayami” futbol komandasının hücumçu Lionel Messi Liqalar Kubokunda məhsuldar oyunu ilə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 39 yaşlı argentinalı “Atletiko San-Luis”lə qarşılaşmanın ilk hissəsində iki qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.
Messi 11-ci dəqiqədə sol cinahdan edilən ötürməni bir toxunuşla qapıya göndərib. O, 44-cü dəqiqədə cərimə meydançasında müdafiəçilərdən yayınaraq yaxın məsafədən fərqlənib.
Səkkizqat “Qızıl top” sahibi hissənin sonunda Mikaelin qoluna da assist edib. “İnter Mayami” ilk yarını 4:1 hesablı üstünlüklə başa vurub və matçda 4:2 hesablı qələbə qazanıb.
Bu, Messinin DÇ-2026-dan sonra klub səviyyəsində vurduğu ilk qollar olub. Argentina millisinin kapitanı mundialda səkkiz qol və dörd məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun komandası finalda İspaniyaya 0:1 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, Messi bundan əvvəl “İnter Mayami”nin MLS-də “Kolumbus Kryu” ilə 2:2 hesablı heç-heçə etdiyi oyunda meydana çıxsa da, fərqlənə bilməyib.