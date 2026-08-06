6 Avqust 2026
AZ

Alvares Dekoya “Atletiko”ya təzyiq göstərməyə hazır olduğunu bildirib

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Avqust 2026 06:15
118
Alvares Dekoya “Atletiko”ya təzyiq göstərməyə hazır olduğunu bildirib

Xulian Alvares "Barselona"ya keçməyə nail olmaq istəyir.

İdman.Biz Diario Sport-a istinadən bildirir ki, "Atletiko Madrid"in idman direktoru Deko ilə son görüşündə hücumçu və nümayəndələri vəziyyəti gərginləşdirməyə və "Atletiko"ya təzyiq göstərməyə hazır olduqlarını bildiriblər.

Qeyd olunur ki, bu, gözlənilməz qərar deyil, Madridin danışıqlardan imtina etməsinin qəti mövqeyinə baxmayaraq, hər iki tərəfin son həftələrdə müzakirə etdiyi strategiyanın növbəti addımıdır.

Eyni zamanda, Alvares hazırkı klubu ilə münasibətlərinə xələl gətirməyəcək və ya qeyri-peşəkar davranmayacaq. O, məşq meydançasına qayıtdıqdan sonra "Atletiko" rəhbərliyinə hələ də "Barselona"ya keçmək istədiyini bildirməyi planlaşdırır. Bu, heç bir ictimai jest olmadan, gizli şəkildə ediləcək, çünki Julianın məqsədi münaqişə yaratmaq deyil, paytaxt komandasının rəhbərliyini danışıqlar masasına gətirməkdir.

Əgər "Atletiko" transferi müzakirə etməyə razı olarsa, "Barselona" təklifini yaxşılaşdırmağa hazırdır - hazırda 100 milyon avro müzakirə olunur. Bu, onların argentinalı oyunçunu transfer etmək üçün son cəhdi olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vinisius sosial mediada “Real”la bağlı bütün qeydləri silib
07:06
Dünya futbolu

Vinisius sosial mediada “Real”la bağlı bütün qeydləri silib

Vinisius 2018-ci ilin yayından bəri "Real Madrid"dədir
FİFA İnfantinonun Mərakeşə vəd verməsini təkzib edib
05:10
Dünya futbolu

FİFA İnfantinonun Mərakeşə vəd verməsini təkzib edib

İnfantino Mərakeşə DÇ-2030-un finalına evsahibliyi vədi verməyibmiş
Türkiyə millisinin qolkiperi La Liqa klubuna keçir
04:19
Dünya futbolu

Türkiyə millisinin qolkiperi La Liqa klubuna keçir

“Selta Viqo”nun qapıçını icarə əsasında heyətinə qatması gözlənilir
“Flamenqo” “Zenit”ə Luis Enrike üçün təkmilləşdirilmiş təklif göndərib
03:14
Dünya futbolu

“Flamenqo” “Zenit”ə Luis Enrike üçün təkmilləşdirilmiş təklif göndərib

Luis Enrike 2025-ci ilin yanvarından "Zenit" də çıxış edir
“Barselona” Rodri uğrunda mübarizədənm imtina edib
02:11
Dünya futbolu

“Barselona” Rodri uğrunda mübarizədənm imtina edib

"Real Madrid"in futbolçu üçün 65 milyon avro ilə 75 milyon avro arasında pul ödəməyə hazır olduğu bildirilir
“Betis” Çempionlar Liqasının finalçısı üzərində inamlı qələbə qazanıb
01:23
Dünya futbolu

“Betis” Çempionlar Liqasının finalçısı üzərində inamlı qələbə qazanıb

Çempionlar Liqasının hər iki finalçısı yoldaşlıq oyunlarında İspaniya klublarına məğlub olublar

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Sabah” səfərdə “Orhus”a məğlub oldu
5 Avqust 23:08
Futbol

Çempionlar Liqası: “Sabah” səfərdə “Orhus”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan təmsilçisi üçüncü təsnifat mərhələsinin ilk oyununu Danimarkada keçirib
“Qarabağ” Kiyev “Dinamo”su ilə oyun üçün Polşadadır
5 Avqust 21:30
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” Kiyev “Dinamo”su ilə oyun üçün Polşadadır - YENİLƏNİB + FOTO

Ağdam təmsilçisi UEFA Konfrans Liqasının səfər matçını Lublində keçirəcək
Azərbaycan millisi qrupun son oyununda İslandiyaya uduzub
5 Avqust 19:24
Basketbol

Azərbaycan millisi qrupun son oyununda İslandiyaya uduzub - YENİLƏNİB

U-18 qızlardan ibarət yığmamız B divizionunda dördüncü matçına çıxıb
Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”un oyunçusu oldu
4 Avqust 00:12
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”un oyunçusu oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Müqavilənin şərtləri hələlik məlum deyil