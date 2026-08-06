Alvares Dekoya “Atletiko”ya təzyiq göstərməyə hazır olduğunu bildirib

Xulian Alvares "Barselona"ya keçməyə nail olmaq istəyir.
İdman.Biz Diario Sport-a istinadən bildirir ki, "Atletiko Madrid"in idman direktoru Deko ilə son görüşündə hücumçu və nümayəndələri vəziyyəti gərginləşdirməyə və "Atletiko"ya təzyiq göstərməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
Qeyd olunur ki, bu, gözlənilməz qərar deyil, Madridin danışıqlardan imtina etməsinin qəti mövqeyinə baxmayaraq, hər iki tərəfin son həftələrdə müzakirə etdiyi strategiyanın növbəti addımıdır.
Eyni zamanda, Alvares hazırkı klubu ilə münasibətlərinə xələl gətirməyəcək və ya qeyri-peşəkar davranmayacaq. O, məşq meydançasına qayıtdıqdan sonra "Atletiko" rəhbərliyinə hələ də "Barselona"ya keçmək istədiyini bildirməyi planlaşdırır. Bu, heç bir ictimai jest olmadan, gizli şəkildə ediləcək, çünki Julianın məqsədi münaqişə yaratmaq deyil, paytaxt komandasının rəhbərliyini danışıqlar masasına gətirməkdir.
Əgər "Atletiko" transferi müzakirə etməyə razı olarsa, "Barselona" təklifini yaxşılaşdırmağa hazırdır - hazırda 100 milyon avro müzakirə olunur. Bu, onların argentinalı oyunçunu transfer etmək üçün son cəhdi olacaq.