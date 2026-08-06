Vinisius sosial mediada “Real”la bağlı bütün qeydləri silib

"Real Madrid"in braziliyalı hücumçusu Vinisius Junior sosial şəbəkə hesablarını tamamilə təmizləyib.
İdman.Biz bildirir ki, o, bütün paylaşımlarını və “Real” haqqında hər hansı bir qeydi profilindən silib.
Bu addım "Real Madrid" klubu ilə yeni müqavilə ilə bağlı gərgin danışıqlar və cari yay pəncərəsində Londonun "Arsenal" klubuna potensial transferlə bağlı şiddətli şayiələr ilə üst-üstə düşüb.
Daha əvvəl 26 yaşlı braziliyalı futbolçunun Madrid klubunun illik 22 milyon avro maaşla beş illik müqaviləsini uzatmaq təklifini rədd etdiyi barədə məlumatlar yayılmışdı. Oyunçunun agentləri ilə "Real Madrid" rəhbərliyi arasında danışıqların son mərhələsinin 5 avqusta planlaşdırıldığı bildirilirdi. Bəzi media xəbərlərinə görə, "Arsenal" artıq hücumçu ilə şəxsi müqavilə şərtlərini razılaşdırıb.
Vinisius 2018-ci ilin yayından bəri "Real Madrid"dədir. Futbolçu Madrid klubuna Braziliyanın "Flamenqo"sundan 45 milyon avroya keçib. Ötən mövsüm o, "Real"da 53 oyun keçirib, 22 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib.