“Betis” Çempionlar Liqasının finalçısı üzərində inamlı qələbə qazanıb

İngiltərənin "Arsenal" klubu ilə İspaniyanın "Betis" klubu arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun İrlandiyanın Dublin şəhərindəki "Aviva" stadionunda baş tutub. İspaniya komandası 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
"Betis"in yarımmüdafiəçisi Rodriqo Rikelme doqquzuncu dəqiqədə hesabı açıb. Nelson Deossa 26-cı dəqiqədə İspaniya komandasının üstünlüyünü ikiqat artırıb. Altı dəqiqə sonra "Arsenal"ın müdafiəçisi Pyero İnkapye fərqi bir qola endirib. "Betis"in yarımmüdafiəçisi Pablo Fornals 43-cü dəqiqədə "topçular"ın qapısına üçüncü qolu vurub.
"Arsenal" 2025/26 mövsümünü çempion kimi başa vurub. Komanda 38 matçda 85 xal qazanıb. Ötən mövsüm UEFA Çempionlar Liqasının finalında "topçular" "Pari Sen-Jermen"ə məğlub oldular (1:1, penaltilərdə 3:4). İspaniya liqasında "Betis" 38 oyunda 60 xal qazanaraq beşinci yeri tutub.