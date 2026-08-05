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“Nyukasl”ın yeni baş məşqçisi məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 23:25
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“Nyukasl”ın yeni baş məşqçisi məlum olub

"Nyukasl Yunayted" Mattias Yaysslenin baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 38 yaşlı alman məşqçi 2023-cü ildən bəri Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Əhli" klubuna rəhbərlik edirdi.

"Nyukasl Yunayted"in baş məşqçisi olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Bu, özünəməxsus tarixi, kimliyi və sadiq azarkeş bazası olan Avropa futbolunun ən böyük klublarından biridir və klubla bu ehtirası və əlaqəni birbaşa yaşamaqdan məmnunam.

“Nyukasl Yunayted” sizə müraciət edəndə fərq edirsiniz. Klubun ambisiyası, gələcəyə baxışı və təklif etdiyi imkanlar onu inanılmaz dərəcədə cəlbedici bir yerə çevirir. Klubun son illərdəki inkişafını yaxından izləyirəm və əldə etdiyi irəliləyiş hər kəs üçün aydındır. Gələcəyə inanılmaz dərəcədə həyəcanlıyam. Bu layihəyə, klubun gedəcəyi ambisiyalara və istiqamətə tam və qəti şəkildə inanıram. Aydın bir vizyon, güclü liderlik və gələcək inkişaf üçün müstəsna bir təməl var.

Komandalarım birlik, zəhmət, intensivlik və hər gün inkişaf etmək öhdəliyi üzərində qurulub. Klubun məqsədlərinə çatmasına kömək etmək üçün əlimdən gələni etmək üçün tam sədaqət, enerji və qətiyyət göstərəcəyəm. Mən komandanın və bütün futbol klubunun böyük potensialına inanıram. Klubun irəliləməsinə kömək etmək üçün oyunçular, işçi heyəti və rəhbərliklə işləməkdən həyəcanlıyam. Başlamağı səbirsizliklə gözləyirəm və bu fürsətdən istifadə edəcəyəm. Bütün enerjimi və gücümü “Nyukasl”a daha da uğur qazanmağa həsr edəcəyəm", - deyə Yayssle “Nyukasl Yunayted”in saytında bildirib.

İdman.Biz
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