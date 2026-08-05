Canfranko Dzola İtaliyada gənclər futbolunun inkişafı layihəsinə rəhbərlik edəcək

İtaliya Futbol Federasiyası gənclər futbolunun inkişafı layihəsinin koordinatoru vəzifəsinə Canfranko Dzolanı təyin edəcək.
İdman.Biz bu barədə insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
“Çelsi” və İtaliya millisinin keçmiş oyunçusu texniki koordinator Mauritsio Vissidi ilə birlikdə çalışacaq. Onların məqsədi gənc italyan istedadlarının inkişafı üçün vahid sistem yaratmaqdır. Dzolanın təyinatı İtaliya futbolunda əsaslı islahatların bir hissəsidir. Bunun bir hissəsi olaraq, Roberto Mançini milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə qayıdıb və Klaudio Ranyeri federasiyanın texniki direktoru vəzifəsini icra etməyə başlayıb.
Federasiya prezidenti Covanni Malaqo Dzolanın xarizmasını, peşəkarlığını və gənc oyunçularla işləməkdə geniş təcrübəsini vurğulayıb. Dzolanın özü yeni vəzifələrini yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirib. O, C Seriyasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsini qoruyub saxlayacaq. Üçüncü divizion klublarını gənclər akademiyalarına daha çox investisiya qoymağa təşviq edən islahat daha əvvəl Dzolanın şərəfinə adlandırılıb.