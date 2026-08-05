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“Liverpul” “Nyukasl”ın hücumçusunu hədəfə alıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 19:55
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“Liverpul” “Nyukasl”ın hücumçusunu hədəfə alıb

"Liverpul" bu yay 24 yaşlı "Nyukasl" və Almaniya millisinin hücumçusu Nik Voltemade ilə müqavilə imzalamağı düşünür.

İdman.Biz-in "Caught Offside"a istinadən məlumatına görə, klub rəhbərliyi hücumlarını gücləndirmək üçün variantları fəal şəkildə qiymətləndirir və alman hücumçuda böyük potensial görür.

Mənbənin məlumatına görə, Voltemadenin hazırkı transfer pəncərəsində "Nyukasl"dan ayrılma ehtimalı yüksəkdir. Həm klub, həm də oyunçu bütün maraqlı tərəfləri qane edən bir razılaşma əldə etməyə hazırdır. Nik Voltemade 2025-ci ilin yayında "Ştutqart"dan 75 milyon avroya "Nyukasl"a transfer olunub.

Ötən mövsüm hücumçu "Sağsağanlar"da 51 oyunda meydana çıxıb, 11 qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt Voltemadeni 55 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

İdman.Biz
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