Pirs Morqan Vinisiusa: “Sən “Arsenal”da tanrı ola bilərsən”

Britaniyalı televiziya aparıcısı və "Arsenal" azarkeşi Pirs Morqan "Real Madrid"in cinah oyunçusu Vinisius Junioru London klubuna qoşulmağa çağırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl "Real Madrid"in Vinisius Junior üçün 150 milyon avrodan başlayan təkliflərə açıq olduğu bildirilirdi. "Arsenal" isə oyunçunu bu yay əsas transfer hədəfi kimi müəyyən edib.
"Hə, Vini, sən "Arsenal"da tanrı ola bilərsən", - Morqan sosial mediada yazıb.
Vinisius 2018-ci ilin yayından bəri "Los Blancos"da çıxış edir. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.