Luiş Fiqu: “İnfantino FİFA prezidenti postunu biabır edir”

Portuqaliya, "Barselona" və "Real Madrid"in keçmiş hücumçusu Luiş Fiqu iddia edir ki, Canni İnfantino FİFA prezidenti vəzifəsindən getməlidir.
İdman.Biz bildirir ki, ötən həftə FİFA Dünya Kubokuna ev sahibliyi hüquqlarının özəl investorlara satışı ilə məşğul olacaq FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı yeni kommersiya qurumu yaratmaq planlarını açıqladı. Lakin İnfantino sonradan müxtəlif futbol konfederasiyaları tərəfindən kəskin tənqid edildikdən sonra təşəbbüsdən imtina etdi. Geri çəkilməyə səbəb təklif olunan razılaşmadan ciddi narazılıqlarını bildirən UEFA üzv ölkələrinin Dünya Kubokunu boykot etmək təhdidləri olub.
"FIFA-dakı problemlər haqqında 10.000 söz yaza bilərdim. Amma həll yolu yalnız üç məqam tələb edir: Canni İnfantino getməlidir. Mən bütün həyatım boyu futbolu sevmişəm. 20 il peşəkar oyunçu olmuşam və deyə bilərəm ki, bu idman növündə müxtəlif fırıldaqçılarla qarşılaşmışam. Amma son 10 gündə gördüklərim indiyə qədər şahidi olduğum ən alçaq, ən hiyləgər və eqoist davranışdır.
Bu cür şeylərə qadir olan - yalnız özünün və dostlarının varlanması üçün belə ciddi dəyişikliklər etməyə çalışan insan - keçmişin qalığıdır və onun gələcəkdə yeri yoxdur.
Əgər bu qədər yaxşı bir fikir idisə, niyə Dünya Kuboku finalından əvvəl hamısı bir otağa toplaşanda FIFA üzvləri ilə bölüşülmədi? Əgər bu, həqiqətən sağlam bir plan idisə, niyə riskləri, eləcə də faydaları izah etmədilər? Əgər bu qədər sadə idisə, niyə sizə dürüstcə demədilər ki, bu, nəticədə sizə ildə 30 milyon dollar maaşlı bir iş qazandıracaq?
Amma bunların heç biri edilməyib. Çünki bu, yaxşı ideya deyildi. Özəl investorların həmişə axtardığı dağıdıcı şərtlər barədə şəffaflıq olmadığı zaman bu, ciddi deyil. Payınızı satdıqdan sonra onun əbədi olaraq yox olacağını və varislərinizin Dünya Kubokuna sahibliyini itirəcəyini izah etməmək cəsarət deyil. Dünya Kuboku rəhbərliyini Vaşinqtondakı dostlarınıza təqdim etdikdən sonra sizə hazırkı maaşınızın beş qatı dəyərində bir iş təklif edəcəklərini gizlətmək isə vicdansızlıqdır.
İnfantino yüksəltməyi vəd etdiyi FIFA prezidentliyini biabır etdi. O, yalan danışdı, fırıldaq etdi və xidmət etməli olduğu oyunun hesabına öz ciblərini doldurmağa çalışdı. O, yüksək vəzifəli işçilərinin, ən yaxın məsləhətçilərinin, həyatlarını bu idman növünə həsr edən insanların böyük əksəriyyətinin və görünür, hətta FIFA Sülh Mükafatı qalibinin dəstəyini itirdi. Ləyaqətini xilas etmək üçün çox gecdir, amma futbolu xilas etmək üçün çox gec deyil. O, getməlidir. İndi", - deyə Fiqu Daily Mail-dəki köşəsində yazıb.
Luiş Fiqu karyerası ərzində "Sportinq", "Barselona", "Real Madrid" və "İnter" kimi klublarda təxminən 800 oyun keçirib. O, həmçinin Portuqaliya millisində 127 oyun keçirib və 2017-ci ildən UEFA-nın futbol məsləhətçisi vəzifəsində çalışıb.