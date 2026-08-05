“Hall Siti” rekord məbləğə qapıçı transfer edib

İngiltərənin “Hall Siti” klubu rəsmi saytında Yunanıstanın "Olimpiakos" komandasından qapıçı Konstantinos Tsolakisin transferini elan edib.
İdman.Biz-in Transfermarkt-a istinadən məlumatına görə, transfer haqqı 23,3 milyon avro olub.
“Hall Siti” klubu Yunanıstan nəhəngi "Olimpiakos"dan klub rekordu olan, lakin hələlik açıqlanmayan məbləğ müqabilində yunan futbolçusu Konstantinos Tsolakisin transferini məmnuniyyətlə elan edib. Ölkəsində doqquz dəfə oynayan 23 yaşlı futbolçu "Pələnglər"lə 2031-ci ilin yayına qədər beş illik müqavilə imzalayıb.
Qapıçı 2020-ci ilin mart ayında yerli "Platanias"dan transfer olunaraq böyüklər komandasında debüt etdiyindən bəri "Olimpiakos"da 131 oyunda 64 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. O, Yunanıstan Superliqası titulunu, eləcə də Yunanıstan Kubokunu, Yunanıstan Superkubokunu və 2023/2024 UEFA Konfrans Liqasını qazanan dörd komandanın tərkibində olub", - deyə açıqlamada bildirilir.
Qeyd edək ki, “Hall Siti”nin sahibi türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalıdır.