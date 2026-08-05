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Yann Diomandenin “Real Madrid”ə transfer qiyməti açıqlanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 21:57
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Yann Diomandenin “Real Madrid”ə transfer qiyməti açıqlanıb

“RB Leypsiq”in cinah oyunçusu Yann Diomandenin "Real Madrid"ə keçidi demək olar ki, başa çatıb, yalnız rəsmiləşdirmə işləri qalıb.

İdman.Biz-in "Sky Sport"un jurnalisti Florian Plettenberqə istinadən məlumatına görə, ivuarlı oyunçunun “RB Leypsiq”dən zəmanətli transfer haqqı 125 milyon avrodur. Realistik şəkildə əldə edilə bilən bonuslar nəzərə alınmaqla, ödəniş 135 milyon avroya, xüsusilə çətin şərtlər yerinə yetirilərsə isə 140 milyon avroya qədər artacaq.

Tərəflər danışıqların son mərhələsindədirlər: qalan məsələlər həll edildikdən sonra rəsmi açıqlama veriləcək. Diomandenin keçmiş klubu olan "Leqanes" də müqavilədən əldə edilən gəlirin bir hissəsini alacaq.

Diomande 2025-ci ildən bəri "Leypsiq"də oynayır. 2025/2026 mövsümündə o, 36 matçda oynayıb, 13 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalına görə, futbolçunun təxmini dəyəri 90 milyon avrodur. Onun Almaniya klubu ilə hazırkı müqaviləsi daha dörd il müddətinə bağlanıb.

İdman.Biz
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