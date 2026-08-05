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“Napoli” yoldaşlıq oyununda “Osasuna”nı məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Avqust 2026 22:49
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“Napoli” yoldaşlıq oyununda “Osasuna”nı məğlub edib

İtaliyanın “Napoli” komandası İspaniyanın “Osasuna” klubunu yoldaşlıq oyununda məğlub edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Kastel di Sanqroda (İtaliya) keçirilən oyun “Napoli”nin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Matteo Politano 27-ci dəqiqədə hesabı açıb. Lorenzo Lukka ikinci hissədə “Napoli”nin üstünlüyünü artıraraq 53-cü dəqiqədə qol vurub. Ante Budimir “Osasuna”nın yeganə qolunu 69-cu dəqiqədə vurub.

Bu qələbə Massimiliano Allegrinin komandasının mövsümöncəsi hazırlıq mərhələsindəki ikinci qələbəsi olub. Bundan əvvəl “Napoli” “Arezzo”ya (1:3) uduzub və “Karrareze”yə (2:0) qalib gəlib.

“Napoli” növbəti yoldaşlıq oyununu 8 avqustda İspaniyanın “Selta Viqo” komandasına qarşı keçirəcək.

İdman.Biz
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