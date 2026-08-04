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Ter Ştegen “Ayaks”a keçib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 12:31
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Ter Ştegen “Ayaks”a keçib

İspaniyanın “Barseona” futbol komandasının qapıçısı Mark-Andre ter Ştegen karyerasını Niderlandın “Ayaks” futbol komandasında davam etdirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Amsterdam təmsilçisi 34 yaşlı qapıçının transferini rəsmən açıqlayıb. Ter Ştegen “Barselona”dan 2026/2027 mövsümünün sonunadək icarəyə götürülüb.

Təcrübəli qolkiper ötən mövsümün ikinci hissəsini icarə əsasında İspaniyanın “Jirona” komandasında keçirib. Onun “Barselona” ilə müqaviləsi 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

“Ayaks” ötən mövsümdə Niderland Erediviziyasını 56 xalla beşinci pillədə başa vurub. Amsterdam klubu 34 oyunda 14 qələbə qazanıb, 14 heç-heçə edib və altı dəfə məğlub olub.

İdman.Biz
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