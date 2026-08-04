4 Avqust 2026
AZ

Son beş ilin transfer gəlirləri açıqlandı - “Çelsi” zirvədədir

Futbol
Xəbərlər
4 Avqust 2026 11:57
113
Son beş ilin transfer gəlirləri açıqlandı - “Çelsi” zirvədədir

2020-ci ildən bəri transfer satışlarından ən çox gəlir əldə edən klubların siyahısı açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, siyahıya 1,27 milyard avro gəlirlə “Çelsi” başçılıq edir. İkinci pillədə 885,52 milyon avro ilə “Benfika”, üçüncü sırada isə 826,92 milyon avro qazanan “RB Leyptsiq” qərarlaşıb.

2020-ci ildən bəri transfer gəlirlərinə görə ilk 10 klub:

“Çelsi” – 1,27 milyard avro

“Benfika” – 885,52 milyon avro

“RB Leyptsiq” – 826,92 milyon avro

“Atalanta” – 767,21 milyon avro

“Aston Villa” – 758,45 milyon avro

“Renn” – 731,58 milyon avro

“Vulverhempton” – 731,47 milyon avro

“Mançester Siti” – 730,72 milyon avro

“Brayton” – 709,74 milyon avro

PSJ – 611,05 milyon avro.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qapıçı meydandakı xətləri səhv saldı və qırmızı vərəqə aldı - VİDEO
13:12
Dünya futbolu

Qapıçı meydandakı xətləri səhv saldı və qırmızı vərəqə aldı - VİDEO

Sipho Maseti cərimə meydançasından kənarda topu əllə tutub
“Traktor”un ilk oyunu azarkeşsiz keçirilə bilər: Qapıçıdan sərt etiraz
12:58
Futbol

“Traktor”un ilk oyunu azarkeşsiz keçirilə bilər: Qapıçıdan sərt etiraz

Əlirza Beyranvənd tribunaların açılması üçün çağırış edib
“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb
12:39
Azərbaycan futbolu

“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb

Braziliyalı müdafiəçi bir mövsümdən sonra komandadan ayrılıb
Ter Ştegen “Ayaks”a keçib
12:31
Dünya futbolu

Ter Ştegen “Ayaks”a keçib

Almaniyalı qapıçı Amsterdam klubunda icarə əsasında çıxış edəcək
Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”la müqavilənin şərtlərindən narazıdır
12:23
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”la müqavilənin şərtlərindən narazıdır

Bunu hücumçunun meneceri Tural Əsgərov deyib
“Real Madrid” Mastantuono üçün Səudiyyədən gələn təklifi rədd edib
11:42
Dünya futbolu

“Real Madrid” Mastantuono üçün Səudiyyədən gələn təklifi rədd edib

İspaniya klubu argentinalı futbolçunu heyətində saxlamaq niyyətindədir

Ən çox oxunanlar

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub
1 Avqust 19:31
Basketbol

Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Niderland yığmasına qarşı keçirəcək
U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:35
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqib komandanın 67:55 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb