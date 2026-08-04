4 Avqust 2026
AZ

“Real Madrid” Mastantuono üçün Səudiyyədən gələn təklifi rədd edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 11:42
129
“Real Madrid” Mastantuono üçün Səudiyyədən gələn təklifi rədd edib

İspaniyanın “Real Madrid” futbol komandasının cinah hücumçusu Franko Mastantuono Səudiyyə Ərəbistanı klubundan təklif alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Real Madrid”ə 18 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı rəsmi təklif göndərilib. Lakin Madrid təmsilçisi argentinalı oyunçunu satmaq niyyətində olmadığından müraciəti rədd edib.

Təklif göndərən klubun adı və mümkün transfer məbləği açıqlanmayıb.

Mastantuono 2025-ci ilin yayında Argentinanın “River Pleyt” komandasından 45 milyon avroya (88,9 milyon AZN) transfer edilib. Argentina millisinin üzvü “Real Madrid”lə 2031-ci ilin yayınadək müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qapıçı meydandakı xətləri səhv saldı və qırmızı vərəqə aldı - VİDEO
13:12
Dünya futbolu

Qapıçı meydandakı xətləri səhv saldı və qırmızı vərəqə aldı - VİDEO

Sipho Maseti cərimə meydançasından kənarda topu əllə tutub
“Traktor”un ilk oyunu azarkeşsiz keçirilə bilər: Qapıçıdan sərt etiraz
12:58
Futbol

“Traktor”un ilk oyunu azarkeşsiz keçirilə bilər: Qapıçıdan sərt etiraz

Əlirza Beyranvənd tribunaların açılması üçün çağırış edib
Ter Ştegen “Ayaks”a keçib
12:31
Dünya futbolu

Ter Ştegen “Ayaks”a keçib

Almaniyalı qapıçı Amsterdam klubunda icarə əsasında çıxış edəcək
Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”la müqavilənin şərtlərindən narazıdır
12:23
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”la müqavilənin şərtlərindən narazıdır

Bunu hücumçunun meneceri Tural Əsgərov deyib
Son beş ilin transfer gəlirləri açıqlandı - “Çelsi” zirvədədir
11:57
Futbol

Son beş ilin transfer gəlirləri açıqlandı - “Çelsi” zirvədədir

İlk “10-luq”da İngiltərə klubları üstünlük təşkil edir
40 yaşlı Dzeko “Şalke”də qalır
11:31
Dünya futbolu

40 yaşlı Dzeko “Şalke”də qalır

Bosniya və Herseqovina millisinin hücumçusu müqaviləsinin müddətini uzadıb

Ən çox oxunanlar

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub
1 Avqust 19:31
Basketbol

Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Niderland yığmasına qarşı keçirəcək
U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:35
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqib komandanın 67:55 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb