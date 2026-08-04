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“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 12:39
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“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb

“İmişli” futbol komandasının braziliyalı mərkəz müdafiəçisi Ronaldo Rodriqes de Souza klubdan ayrılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi 28 yaşlı futbolçu ilə əməkdaşlığa son qoyulduğunu açıqlayıb. Klub Ronaldoya göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edib və gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

Ronaldo Souza 2025-ci ilin yayında İndoneziyanın “Borneo” komandasından “İmişli”yə keçmiş və birillik müqavilə imzalayıb. Braziliyalı futbolçu əsas mövqeyi olan mərkəz müdafiəçisi kimi çıxış edib.

O, ötən mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasında 28 qarşılaşmada iştirak edib və bir qol vurub. Ronaldo ölkə kubokunda da bir oyuna çıxıb.

“İmişli” 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 33 oyunda 34 xal toplayaraq Azərbaycan Premyer Liqasını doqquzuncu pillədə başa vurub. Komanda yeddi qələbə qazanıb, 13 heç-heçə edib və 13 dəfə məğlub olub.

İdman.Biz
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