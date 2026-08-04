4 Avqust 2026
AZ

“Sabah”ı Danimarkada 70-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
4 Avqust 2026 13:35
112
“Sabah”ı Danimarkada 70-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

“Sabah” futbol komandası UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Danimarkanın “Orhus” klubu ilə keçirəcəyi səfər matçında azarkeş dəstəyi alacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Masazır təmsilçisini tribunadan 70-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək.

Bu barədə klubun mətbuat katibi Elnur Həmidov report.az-a bildirib.

Onun sözlərinə görə, çarter reysi ilə Danimarkaya yollanan komandanın heyətində itki yoxdur.

“Orhus” - “Sabah” qarşılaşması avqustun 5-də Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Ranners stadionunda keçiriləcək.

Komandalar arasında cavab matçı avqustun 11-də saat 20:00-da Masazırdakı “Bank Respublika Arena”da təşkil olunacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Karvan-Yevlax” iki müdafiəçi ilə yollarını ayırıb
14:09
Azərbaycan çempionatı

“Karvan-Yevlax” iki müdafiəçi ilə yollarını ayırıb

Elvin Yunuszadə və Əli Abdullayevin müqavilələri başa çatıb
“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb
12:39
Azərbaycan futbolu

“İmişli” Ronaldo Souza ilə yollarını ayırıb

Braziliyalı müdafiəçi bir mövsümdən sonra komandadan ayrılıb
Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”la müqavilənin şərtlərindən narazıdır
12:23
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”la müqavilənin şərtlərindən narazıdır

Bunu hücumçunun meneceri Tural Əsgərov deyib
“Şirvan” qapıçısı Namiq Hüseynzadə ilə müqaviləni yeniləyib
11:19
Azərbaycan futbolu

“Şirvan” qapıçısı Namiq Hüseynzadə ilə müqaviləni yeniləyib

İkinci Liqa təmsilçisi futbolçu ilə daha bir il əməkdaşlıq edəcək
“Neftçi”nin sabiq hücumçusu Türkiyə Superliqasında oynayacaq
09:52
Futbol

“Neftçi”nin sabiq hücumçusu Türkiyə Superliqasında oynayacaq

Mateus Saldanya Türkiyədən rəsmi təklif alıb
Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”un oyunçusu oldu
00:12
Azərbaycan futbolu

Nəriman Axundzadə “Ərzurumspor”un oyunçusu oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Müqavilənin şərtləri hələlik məlum deyil

Ən çox oxunanlar

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub
1 Avqust 19:31
Basketbol

Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Niderland yığmasına qarşı keçirəcək
U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:35
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqib komandanın 67:55 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb