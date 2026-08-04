“Sabah”ı Danimarkada 70-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

“Sabah” futbol komandası UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Danimarkanın “Orhus” klubu ilə keçirəcəyi səfər matçında azarkeş dəstəyi alacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Masazır təmsilçisini tribunadan 70-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək.
Bu barədə klubun mətbuat katibi Elnur Həmidov report.az-a bildirib.
Onun sözlərinə görə, çarter reysi ilə Danimarkaya yollanan komandanın heyətində itki yoxdur.
“Orhus” - “Sabah” qarşılaşması avqustun 5-də Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Ranners stadionunda keçiriləcək.
Komandalar arasında cavab matçı avqustun 11-də saat 20:00-da Masazırdakı “Bank Respublika Arena”da təşkil olunacaq.