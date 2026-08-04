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“Karvan-Yevlax” iki müdafiəçi ilə yollarını ayırıb

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
4 Avqust 2026 14:09
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“Karvan-Yevlax” iki müdafiəçi ilə yollarını ayırıb

“Karvan-Yevlax” futbol komandası müdafiəçilər Elvin Yunuszadə və Əli Abdullayevlə yollarını ayırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki futbolçunun klubla müqaviləsinin müddəti başa çatıb.

Təcrübəli mərkəz müdafiəçisi Elvin Yunuszadə ötən mövsüm “Karvan-Yevlax”ın heyətində bütün turnirlərdə 19 oyunda iştirak edib. Yunuszadə komandaya 2025-ci ilin yayında “Qəbələ”dən keçib.

Təcrübəli müdafiəçi karyerası ərzində “Neftçi”, “Simurq”, “Qarabağ”, “Sabah”, “Səbail”, Bosniya və Herseqovinanın “Çelik”, Şimali Makedoniyanın “Şkupi”, “Keşlə”, “Kəpəz” və “Qəbələ” komandalarında da çıxış edib.

24 yaşlı müdafiəçi Əli Abdullayev isə “Karvan”a 2023-cü ilin yayında “Zaqatala”dan keçib. O, ötən mövsüm Azərbaycan Premyer Liqasında 9 oyunda iştirak edib.

“Karvan-Yevlax” ötən mövsümdə Azərbaycan Premyer Liqasını sonuncu pillədə başa vuraraq Birinci Liqaya düşüb.

İdman.Biz
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